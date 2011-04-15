Новая волна паники может отправить нефть к минимумам

В минувшую пятницу цены на нефть подросли на сообщениях о планах США покупать черное золото в стратегический резерв. Brent в моменте приподнималась до 36 долларов за баррель, но не смогла удержать позиции и к концу дня частично откатилась. На старте новой недели котировки продолжили откат и нарушили целостность уровня 32 доллара за баррель.



Несмотря на новые меры правительств и регуляторов, направленные на борьбу с распространением коронавируса, который толкает мировую экономику к рецессии, в понедельник на площадки с новой силой вернулось бегство от рисков, а в случае с сырьевым сегментом дополнительное давление оказывают сообщения о рекордном падении спроса на нефть.



Накануне Федрезерв США предпринял еще одно экстренное снижение ставки, что с одной стороны позитивно для высокодоходных активов, а с другой – указывает на серьезность ситуации в Штатах и в мире, а также на реальную угрозу рецессии и, соответственно, риск дальнейшего падения спроса на энергоносители. Без поддержки ОПЕК, которой пока не предвидится, в таких условиях нефть может обрушиться ниже психологического уровня 30 долларов за баррель.



Сегодня на азиатских площадках снова наблюдается настоящая паника, и, судя по всему, на открытии Уолл-стрит может состояться новый мощный обвал, который способен увлечь за собой котировки Brent. Пока же цены держатся относительно неплохо в сравнении с акциями, удерживаясь неподалеку от уровня 32 доллара.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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