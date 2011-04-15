Новая неделя – новая паника

Российский рынок начал неделю с падения, что соответствует внешнему фону. Азиатские площадки обвалились, а фьючерсы Европы и США снова дешевеют, несмотря на то, что ряд Центробанков во главе с Федрезервом приняли меры по оказанию поддержки мировой экономике. В воскресенье ФРС снизила ставку до 0,0%-0,25% и анонсировала расширение баланса, а ряд других регуляторов объявил о вливании дополнительной ликвидности в систему. Позднее сегодня лидеры стран G7 планируют провести еще одну телефонную конференцию с целью обсуждения скоординированных мер борьбы с эпидемией коронавируса.



Несмотря на все попытки властей, пока их действия не находят отклика в настроениях инвесторов, которые продолжают избавляться от рисковых активов, опасаясь реализации худшего сценария с пандемией и ее последствиями для экономики и мировой финансовой системы. О влиянии вируса на экономику красноречиво сказали свежие статданные из Китая, где розничные продажи сократились более чем на 20%, а промышленное производство снизилось в феврале на 13,5%.



В этих условиях за первый час торгов индекс МосБиржи и РТС потеряли 0,98% и 1,46%, немного сократив потери после волны распродаж на открытии. Давление на отечественных площадках пока выглядит умеренным, но до конца дня ситуация может измениться, если к открытию Уолл-стрит паника не стихнет. Между тем котировки нефти держатся относительно неплохо, пытаясь ухватиться за уровень 32 доллара за баррель, что дает относительную стабильность отечественным бенчмаркам.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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