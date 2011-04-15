Вирус загоняет рынки на дно

Федрезерв в воскресенье ночью экстренно снизил ставку на 75 пунктов, до 0.00%-0.25%.



Двумя часами ранее РБНЗ также сократил ставку на 75 пунктов, до исторического минимума в 0.25%. Уже сегодня утром Банк Японии после внепланового заседания расширил программу QE для стабилизации рынков и помощи экономике в переживании шока от карантина.



Однако этих мер пока недостаточно, чтобы удержать рынки от новой волны снижения, основанной на фундаментальных причинах.

Ощущение страха нарастает в связи с дальнейшим, очень резким скачком числа новых заболевших в Европе на выходных.



Фьючерсы на американские индексы вновь провалились до нижней отсечки, потеряв 5% с начала дня. Германский DAX рухнул на 9.8%, обновляя минимумы с 2014 года. FTSE100 опускался утром ниже 5000, где его в последний раз видели в 2011 году.



Так, число новых случаев в Италии достигало 3500 ежедневно в субботу и воскресенье. Это сигнал, что объявленные карантинные меры все еще не достаточны для предотвращения распространения вируса. Потенциально, это может обернуться еще большими потерями для экономики.



Меры, к которым прибегал Китай в конце января/начале февраля выглядели чрезмерными, порождая спекуляции о том, что обстановка в стране намного хуже, чем сообщается. Тем не менее, подобный оперативный лок-даун и практически военное положение в ряде городов сумели сдержать распространение болезни.



Только сейчас стали проявляться контуры влияния карантина на деловую активность, и они оказались намного более резкими, чем предполагали экономисты.



Промышленное производство отметилось 13.5% провалом к февралю прошлого года, против средних ожиданий снижения на 3%. От розничных продаж ожидалось снижение на 4% г/г. Фактический же провал составил немыслимые 20.5%. Пожалуй, можно смело сказать, что европейские и американские аналитики, как и политики, резко недооценивали масштабы влияния карантина на экономику. Только с данными из Китая начинает приходить осознание масштаба катастрофы.



В связи этим, беспрецедентные меры по стабилизации волатильности на рынках хоть и имеют шансы на успех, все же не позволяют пока говорить, что нижняя точка уже пройдена. Пик волатильности и потенциальное дно могут разделять несколько месяцев сползания, за счет осознания масштабов влияния происходящего на экономику.







Александра Купцикевича, ведущеий аналитик FxPro





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