Нефть на крутом повороте вместе с остальными рынками

Цены нефти пережили очень сложную неделю. В понедельник произошел рекордный провал после разлада в рядах ОПЕК+. На нефтяном в последнее время уже настоялся коктейль избытка предложения в связи с продолжающимся несколько лет ростом добычи в ряде стран (а особенно в США) и стагнацией спроса (особенно в связи с разрастанием эпидемии коронавируса). Ситуация требовала изрядной порции нейтрализатора. Таким нейтрализатором могли бы стать очередные сокращения добычи от ОПЕК+, которые активно обсуждались перед мартовской встречей стран соглашения. Однако ОПЕК+ вместо нейтрализатора добавила в этот коктейль взрывоопасный компонент разлада. После употребления рынком такого опасного коктейля последовала бурная реакция цен, потерявших в моменте до 30%. Страны соглашения не смогли договориться о дополнительном снижении квот на добычу нефти. В результате Саудовская Аравия и другие страны стали не сокращать, а наращивать добычу, одновременно снижая цену на поставляемую нефть.

После провала начала недели сопоставимого отскока цены не последовало, а тот, который произошел, был «съеден» последующим снижением. В результате цена нефти почти всю неделю находилась лишь немногим выше минимальных отметок, зафиксированных после провала понедельника. По Брент цена начинает новую неделю вблизи 32 долларов за баррель, а американской нефти около 30 долларов за бочку.

Эпидемия коронавируса продолжает стремительно разрастаться по миру и обещает внести свои значительные дисконтные поправки в динамику цен нефти. Вышедшие макро данные Китая за два первых месяца указывают на сильные потери и провал ряда секторов. Отчетные данные экономики Поднебесной напоминают, что в скором времени о сильных потерях начнут рапортовать страны Европы и далее везде. Блокировка транспортных потоков будет как минимум и далее снижать потребление нефти. В таких условиях ждать скорого восстановления цен не приходится. С учетом таких перспектив понятно то, почему на прошлой неделе цены нефти не смогли показать вразумительного отскока после сильнейшего провала понедельника.

Не помогли ценам нефти пришедшие уже к началу текущей недели известия о скоординированных действиях центральных банков по снижению ставок и чрезвычайному выкупу облигаций. Регуляторы предпринимают поистине неординарные действия. Особенно настораживает то, что ФРС, не дожидаясь очередного заседания, пошло на снижение с 16 марта ключевой ставки почти до нуля (0,25%). Кроме того ФРС в ближайшие месяцы выкупит с рынка дополнительно бумаг на $700 миллиардов долларов (казначейские ценные бумаги не менее чем на $500 и бумаг, обеспеченных ипотечными активами не менее чем на $200 миллиардов долларов). Наступающая неделя тоже обещает быть очень сложной и насыщенной. Сейчас она кажется ключевой для сдерживания разрастающейся паники на рынках. Заседание ФРС с последующей конференцией должно разъяснить позицию главного регулятора и его возможности и намерения в случае разрастания проблем.

Падение цен нефти пока существенно не отразилось на оперативных данных по запасам и добыче нефти в США и динамике буровых работ. Оставляем за скобками недельное снижение добычи на 0,1 Мб/д и небольшое подрастание буровой – пока недельные изменения еще не могли адекватно отреагировать на изменившиеся цены. Однако в недалекой перспективе одного-двух месяцев несомненная реакция на изменившуюся ценовую реальность обязательно будет проявляться. Так что нужно будет, кроме всего прочего, внимательно следить за указанными важнейшими параметрами.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"









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