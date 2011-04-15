Рынок продолжит отыгрывать внешний фон

Неделя началась с коррекции. Однако, падение, несмотря на резко негативный внешний фон, не было обвальным. Бумаги Мостотреста (MTSS:RX 181,00, +51,99%) взлетели на новости о выкупе. Лидерами снижения стали акции Детского мира (DSKY:RX 84,40, -11,60%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 73-75,50.



Аэрофлот (AFLT:RX 24,40, -2,40%) стал одной из наиболее пострадавших от вируса отечественных компаний. Пока нет данных насчет того, на сколько сократился трафик, но в ближайшее время возможны дополнительные ограничения на рейсы. Это приведет к снижению процента занятости кресел (вплоть до 50% и ниже). Пассажиропоток компании на международных линиях превышает 27 млн в год, таким образом, трафик в марте-апреле может просесть более чем на 2 млн. Деньги за проданные билеты (ориентировочно это свыше 25 млрд руб.) при этом придется вернуть. Сейчас, увы, нет уверенности в том, что летний сезон поможет наверстать убытки. Более того, нет гарантии, что он не будет сорван. Также компания сильно страдает от ослабления рубля. Падение цены на нефть не слишком способствует сокращению расходов, поскольку на внутреннем рынке, дающим компании 41% пассажирооборота, цены на керосин могут и подняться. Аэрофлот в большей степени захеджирован от роста цен на нефть, чем от рисков, возникающих при ее падении. Мы ожидаем, что государство, как контролирующий акционер, при необходимости окажет компании всестороннюю помощь и поддержку, однако не исключаем дальнейшего снижения котировок Аэрофлота на горизонте полугода.



Нефть упала на минимум с начала 2016 года. Мы не исключаем спекулятивного отскока в диапазон $35-40 за баррель, однако велика вероятность, что из-за поддержки монетарных властей США серьезного сокращения добычи на сланцевых месторождениях не будет, а значит ценовая война продолжится. Устойчивость рубля окажется в сильной зависимости от динамики нефти и действий ЦБ.





Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 72,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2300-2500 пунктов.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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