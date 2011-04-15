В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Несмотря на возобновление обвала на фондовых рынках США и Европы (и сохранение повышенной волатильности на мировых рынках в целом), многие из российских голубых фишек закрылись в плюсе – инвесторы, возможно, считают дальнейшее снижение неоправданным, принимая во внимание изначальный разрыв в значениях фундаментальных мультипликаторов между российскими бумагами и их мировыми аналогами. В итоге Магнит (MGNT) вырос на 5.4%, Транснефть (TRNFP) – на 4.2%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%. Тем временем в заметном минусе закрылись Полюс (PLZL, -9.0%), Газпром нефть (SIBN, -7.9%), Аэрофлот (AFLT, -7.1%).



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Таттелекома (TTLK) подорожали на 7.1%, Ростелекома (RTKM) – на 4.7%, ТНС Энерго (TNSE) – на 3.6%, ФосАгро (PHOR) – на 2.7%.



Фондовые индексы США упали в среднем на 12% (индекс S&P 500 вернулся к уровню начала 2019 года), фьючерсы на индексы США сегодня торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам наблюдается некоторое повышение.



Сегодня в начале торгов не исключен возврат к психологически важному уровню 1000 пунктов по индексу РТС на фоне смягчения обстановки на мировых рынках. Между тем мировые индикаторы волатильности остаются на экстремально высоком уровне, и наметившийся «отскок» по мировым фондовым индексам выглядит скорее как локальная фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям, чем начало восстановления доверия инвесторов, уничтоженного беспрецедентными ограничениями деловой и потребительской активности, связанными с глобальным распространением коронавируса. На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль может вернуться в область ниже 74.0, но оснований для заметного укрепления рубля пока недостаточно.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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