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17.03.2020

«Медвежий» тренд на финансовых рынках набирает силу

Американские рынки акций вчера вновь установили антирекорд последних лет, рухнув по итогам дня на 12-13%. Поводы для распродаж все те же – неизбежность рецессии мировой экономики из-за коронавируса. Страны закрывают границы, рушатся все цепочки товаро-денежных отношений, в огромных убытках авиакомпании и туристическая отрасль, причем многие из компаний этих секторов кризис не переживут.

Похоже, кризис ликвидности еще не потушен вливаниями средств через сделки РЕПО и снижением ставки ФРС США, поскольку распродажи затрагивают не только акции, но и драгоценные металлы. Так, вчера серебро в моменте падало более чем на 15%.

Российский рынок акций, поддерживаемый высокой дивидендной доходностью, опять выглядел очень достойно, потеряв лишь чуть более 2% капитализации. Впрочем, значительная часть мирового падения пришлась на время, когда фондовая секция Мосбиржи уже была закрыта. Вечером российские фьючерсы снизились примерно на 5%.

Но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют около 3%, так что откроемся мы снижением в районе 2-3%.

Лидером вчерашних торгов стали акции «Магнита» (+5,4%), отреагировав на ажиотажный спрос населения на продукты из-за тех же угроз коронавируса и падения рубля. Бумаги компании в ближайшее время выглядят очень перспективно, но брать их на среднесрочную перспективу не стоит – рост инфляции и курса доллара уже скоро приведет к сильному падению покупательной способности населения.

Если внешний фон продолжит улучшаться, то на отскок можно попробовать спекулятивно взять Сбербанк и «Мосбиржу».

Однако в целом ситуация на рынке остается «медвежьей». Но с шортами мы рекомендуем повременить: все рынки сильно перепроданы и технический отскок просто необходим.

Нефть в течение вчерашнего дня несколько раз уходила под отметку 30 долларов за баррель. Таким образом, этот уровень начал проторговываться и практически нет сомнений, что котировки «черного золота» сумеют его пробить, и на какое-то время закрепиться ниже. Сегодня с утра за «бочку» нефти дают около 30,6 долларов.

На негативном внешнем фоне пара доллар-рубль пробивала отметку 75. Складывается впечатление, что курс рубля пока сдерживает ЦБ, но если он не увеличит объем валютных интервенций, то эта психологическая отметка не устоит.

Резкое и неожиданное снижение ставки ФРС лишь на пару часов вчера утром смогло остановить распродажи ОФЗ. Но в дальнейшем выход инвесторов из обязательств Минфина возобновился. В условиях огромных рисков роста инфляции и девальвации рубля рублевые обязательства России выглядят непривлекательными, несмотря на их огромную по мировым меркам номинальную доходность.

Не исключено, что Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, чтобы снизить объем валютных интервенций и остановить обвальную распродажу ОФЗ.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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