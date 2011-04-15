Мировые рынки подают красный сигнал тревоги

В понедельник, 16 марта, мировые фондовые рынки отправились в «красную» зону, из которой маловероятен выход в ближайшее время. Причиной стал всё тот же коронавирус Covid-19 и недоверие рынков правительствам, прежде всего, развитых стран, в том числе входящих в G7 и Евросоюз. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на прошедшем в понедельник экстренном совещании объявили о том, что фискального стимулирования стран еврозоны в размере 1% от совокупного ВВП еврозоны недостаточно и пообещали увеличить эту долю.



Президент США Дональд Трамп также в понедельник пообещал «беспрецедентные меры» по налоговому стимулированию экономики США, а министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американскому бизнесу снижение налога на зарплату. Да только эти словесные интервенции от обвала американский фондовый рынок не спасли. В понедельник индекс Dow 30 обвалился на рекордные 12,93%, S&P 500 потерял 11,98%, а индекс Nasdaq — рухнул на 12,32%. По-видимому, на финансовых рынках хотят дождаться конкретных мер властей США по поддержке экономики вместо красивых обещаний.



В России в понедельник фондовый рынок тоже падал, но не так сильно, как американский и европейские рынки. Индекс МосБиржи снизился за торговый день на 2,14%, до 2296,9 пункта, а индекс РТС потерял 2,5%, понизившись до 996,93 пункта. Тем не менее, без растущих акций не обошлось, и в понедельник ими стали акции торговой сети «Магнит» (+5,4%), обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,72%) и привилегированные акции «Транснефти» (+4,25%). Хуже рынка динамика была у акций торговой сети «Детский мир», подешевевших на 11,6%, а также у акций девелоперской группы «ЛСР» (-10,45%) и акций «ТГК-1» (-9,67%). Наши ожидания на сегодня по индексу РТС находятся теперь в рамках 940-970 пунктов, а по индексу МосБиржи — в интервале 2240-2270 пунктов.



Цена нефти сорта Brent на общем негативе в понедельник обвалилась на 14,7%, до $30,55 за баррель, а цена техасской WTI рухнула на 13,8%, до $28,85 за баррель, обновив четырёхлетний минимум. Саудовская Аравия, председательствующая в этом году в G20, из-за обвала цен на нефть и угрожающих прогнозов МЭА и ОПЕК о возможности потери до 85% нефтегазовых доходов намерена как можно скорее созвать внеочередной саммит «большой двадцатки». Сегодня с утра цена Brent отскочила и уже подросла на 4,5%, а цена WTI повышается на 4,9%. Мы прогнозируем сегодня коридор цены Brent в $30-32,5 за баррель.







Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.