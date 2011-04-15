Рынок нефти в тупике

В понедельник нефть марки Brent так и не смогла удержаться над уровнем 31 доллар за баррель и в конечном итоге впервые за четыре года сползла под психологически важный рубеж 30 долларов. Сегодня на утренних торгах котировки отскочили за пределы этого уровня, но восстановление выглядит неубедительным и хрупким.



По сути, рынок нефти оказался в тупике – коронавирус и раскол в ОПЕК+ не предполагают хоть сколько-нибудь внятного роста цен, несмотря на перепроданность. Ситуация с эпидемией только усугубляется, а вместе с ней – и перспективы мирового спроса на энергоносители. А тем временем крупные экспортеры подтверждают свои планы по наращиванию добычи в ценовой войне.



С другой стороны, нельзя недооценивать важность уровня 30 долларов. В случае возвращения за его пределы и падения к новым минимумам, Brent не задержится в диапазоне 20-30 долларов надолго, поскольку пи такой дешевизне многие компании просто начнут останавливать производство черного золота по причине нерентабельности. Это относится и к сланцевым компаниям США, которые к тому же закредитованы.



В краткосрочной же перспективе при попытках подъема над зоной 32-33 доллара за баррель игроки, скорее всего, продолжат продавать фьючерсы. Настроения на фондовых площадках после вчерашнего очередного обвала на Уолл-стрит несколько стабилизировались, но в целом обстановка остается нервозной, и, как показывает практика, бегство от рисков может обостриться в любой момент, что помешает более внятному отскоку Brent.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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