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18.03.2020

Поведение инвесторов на мировых рынках остается неуверенным

Во вторник высоколиквидные бумаги вновь закрылись разнонаправлено. Сбербанк (SBER), несмотря на объявление дивидендов (18.7 руб. на акцию), предполагающих дивидендную доходность выше 10% по обыкновенным акциям, подешевел на 6.0%. Акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 6.0%, Татнефти (TATN) и Газпром нефти (SIBN) – на 5.6%, Новатэка (NVTK) – на 4.3%. Тем временем Магнит (MGNT, +4.9%) сохраняет статус «защитной бумаги» на фоне всплеска потребительской активности в розничном секторе. Кроме того, в плюсе закрылись Полюс (PLZL, +2.1%) и Сургутнефтегаз (SNGS, +1.1%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МГТС (MGTS) подорожали на 5.8%, Лензолото (LNZL) – на 5.5%, Южуралникеля (UNKL) – на 4.6%.

Фондовые индексы США повысились на 5.2% - 6.2%, фьючерсы на индексы США сегодня торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС. Поведение инвесторов на мировых рынках остается неуверенным из-за неопределенности в сроках действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, и в масштабах негативных последствий для экономики. В результате, волатильность по мировым фондовым индексам остается повышенной. Тем временем в США обсуждается масштабный план фискальных мер поддержки экономики, разные источники называют суммы $1 трлн. или $1.2 трлн. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение укрепления доллара США на фоне сохранения глобальной неопределенности.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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