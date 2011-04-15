Негативный фон для рубля

По итогам вторника основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к концу дня доллар вырос на 1,1%, поднявшись в район 75,4 рубля, евро, напротив, отступил на 0,6%, закончив день на отметке 82,9 рубля. Отметим, что в ходе сессии на рубль оказывало давление снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержаться выше 30 долларов за баррель, а также некоторое ослабление валют развивающихся стран. При этом разнонаправленное движение доллара и евро по отношению к рублю объясняется сильным укреплением американской валюты – индекс доллара DXY вчера по итогам дня прибавил порядка 1,5%, вновь поднявшись выше 99 пунктов. При этом пара доллар/рубль в ходе торгов преодолела сопротивление на уровне 75 рублей и закрепилась над ним.



Сегодня перед открытием торгов на Московской бирже для российской валюты сложился негативный внешний фон. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район 28,5 доллара за баррель. Валюты развивающихся стран сегодня с утра демонстрируют небольшое ослабление. При этом поддержку рублю окажут продажи валюты по бюджетному правилу, а также рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта. В сложившихся обстоятельствах ожидаем нейтральной динамки рубля в начале дня. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, доллар может предпринять попытку продолжения роста и сделает шаг в сторону середины диапазона 75 – 78 рублей.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



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