Падающий рубль поддержит металлургов и «Сургут»-преф

Вчера американские рынки выросли на 5-6%. Однако ни о каком развороте или даже стабилизации говорить рано, просто произошла попытка технического отскока, во многом связанная с фиксацией прибыли по шортам.



На бренность позитивных настроений указывают и американские фьючерсы, минусующие сегодня с утра на 3 с лишним процента.



Российский рынок акций не успел отыграть вчерашний американский оптимизм, потеряв по итогам дня чуть менее 2%.



Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть. Ее снижение будет продолжаться – ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель – это многолетние минимумы, достигнутые в начале 2016 г. Потом с большой вероятностью нефть уйдет у первой цели падения – 25 долларам за баррель. Но и дальнейшего снижения, может быть кратковременного, исключать не стоит.



В такой ситуации у рубля нет никаких шансов на рост. Вчера вечером пара доллар-рубль, до этого, похоже, усиленно сдерживаемая Банком России, все-таки пробила отметку 75. Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ – Индекс гособлигаций по итогам дня закрылся около открытия. Но это тоже, скорее всего, явление временное. Держателям российских госбумаг пора закладывать в цены снижение суверенного рейтинга России – при таком обвале нефтяных цен других действий от мировых рейтинговых агентств мы не ждем.



По-прежнему ждем ухода курса российской валюты ближе к отметке 80.



В таких условиях ждем открытия сегодняшних торгов около вчерашнего закрытия, может быть с небольшим плюсом. Лучше рынка сегодня в первой половине дня будут смотреться акции металлургов и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза», традиционно выигрывающие от девальвации национальной валюты. Однако ни о каких покупках на среднесрочную перспективу речи не идет. О приобретении остальной «нефтянки» лучше пока не задумываться.



Вчера опять лучше рынка выглядел «Магнит», вновь прибавивший по итогам дня почти 5% на фоне ажиотажного спроса населения на товары первой необходимости. Позитив в «Магните» еще не отыгран, но долгосрочная перспектива акций ритейлера, как и всех ориентированных на внутренний рынок компаний, печальная – внутренний спрос будет снижаться из-за высокой инфляции и падения покупательной способности населения.



Ждем отскока по акциям Сбербанка, неоправданно упавших вчера на 6%.



Однако увлекаться покупками, даже спекулятивными, не стоит. Нет никакой уверенности, что американские индексы сегодня не возобновят падение, пусть и небольшими относительно последнего времени темпами.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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