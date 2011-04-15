Российский рубль и акции остаются под давлением

Вторник на рынке нефти вновь закончился снижением. Торги стартовали с отметки $31,1 за баррель марки Brent. В первой половине дня цена предпринимала попытки роста, два раза протестировав уровень сопротивления на $32,3, но оба раза неудачно. С началом европейской сессии цена отправилась вниз, пробила поддержку на $29,9 и к концу торгов опустилась к $29,7, обновив минимум с января 2016 года. Поздно вечером вышел отчет Американского нефтяного института. Он показал снижение запасов нефти на 0,4 млн баррелей после роста на 6,4 млн баррелей неделей ранее. Это оказало некоторую поддержку ценам, но очень ненадолго. Ночью цена приподнялась до $30,4, но уже к утру вернулась к $29,7 – уровням вчерашнего вечера.



Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $29,4-30,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $29,9 расширился до $29,2-40,0. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Ожидается их рост на 2,9 млн баррелей после роста на 7,7 млн баррелей неделей ранее.



Экстренные меры поддержки позволили во вторник большинству западных торговых площадок закрыться умеренным ростом. Однако это не помогло российскому рынку на фоне падения нефти. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,86%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 3,34%. Среди лидеров снижения – «ЛСР» (-9,93%) и «Детский Мир» (-7,58%).



Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 5,2%. Утром среды индексы стран АТР продолжили дружное снижение на 0,6-6,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2393 п., на 3,7% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских индексов продолжает формировать неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2200-2245 пунктов, по индексу РТС — 925-940 пунктов.



Иностранные валюты к рублю изменились во вторник разнонаправлено. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,4425 руб. (+79 коп.). Европейская валюта снизилась до 82,9025 руб. (-51,25 коп.). Разница в динамике двух валют связана с интенсивным снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1175 до 1,1005. Утреннее снижение котировок нефти к минимумам вчерашнего вечера продолжить давить на рубль при открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 74,7-76,2 руб., для европейской валюты — 82,1-83,7 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»







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