Ирак призывает коллег поддержать рынок нефти

В условиях продолжающейся истерии вокруг коронавируса цен на нефть не смогли ухватиться за уровень 30 долларов за баррель и опустились к новым минимумам на торгах во вторник, а сегодня с утра уже передвинули их до отметки 28,25 долларов за баррель и теперь угрожают уровню 28 долларов.



Крупные инвестиционные банки один за одним снижают свои прогнозы по ценам на черное золото. Так, Goldman, который ранее опустил свою оценку на второй квартал до 30 долларов, теперь ожидает, что в апреле-июне нефть будет торговаться на отметке 20 долларов за баррель. Другие гиганты Уолл-стрит рисуют еще более мрачные картины, что добавляет негатива в сырьевом сегменте.



Тем временем Ирак призвал своих коллег по ОПЕК+ созвать экстренное совещание для обсуждения возможных мер поддержки рынка в условиях свободного падения цен. Пока Brent не реагирует на эти сообщения, поскольку, водимо, игроки сомневаются в готовности участников группы вернуться за стол переговоров после недавнего провала сделки. Но при дальнейшем обвале котировок экспортерам ничего не останется, кроме как пойти на скоординированные действия, чтобы защитить свои бюджеты.



Так что после сигнала от Ирака трейдеры будут внимательно следить за развитием событий на этом фронте, и, возможно, нефть получит поддержку, если крупные производители как минимум откажутся от своих планов по наращиванию добычи в апреле.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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