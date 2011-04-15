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18.03.2020

Инвесторы не могут выйти из режима панических распродаж

Во второй половине торгов среды российские фондовые индексы ускорили падение, реагируя на дальнейшее ухудшение внешнего фона, где ведущие европейские бенчмарки теряют более 3%, а американские фьючерсы снова погрузились в красную зону после кратковременного восстановления накануне. Зачатки оптимизма на фоне подготовки администрацией Трампа пакета мер стоимостью около 1 трлн долларов не получили развития, что, по сути, неудивительно, ведь ситуация с коронавирусом, которая продолжает владеть вниманием инвесторов, не позволяет участникам рынка выйти из режима панических распродаж.

Так, к 14.10 мск. индекс МосБиржи и РТС дешевеют на 3,55% и 7,36% соответственно. Масштабные потери долларового индекса объясняются новым обвалом рубля. На открытии сегодняшних торгов доллар резко рванул выше 77 руб. и уже приближается к отметке 78 руб., таким образом, приближая реализацию сценария с тестированием уровня 80 руб. Вполне вероятно, что при достижении этого барьера Минфин активизирует продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, но это не вернет нашу валюту к росту, если на мировых рынках продолжится повсеместный обвал, а нефть Brent, которая уже добралась до зоны 27,50 долларов за баррель, продолжит развивать медвежий импульс под психологической отметкой 30 долларов.

Спасением для нефти и рубля в данной ситуации может стать возобновление переговоров в рамках ОПЕК+ и принятие экстренных скоординированных мер в целях остановки свободного падения котировок черного золота, которое бьет по бюджетам экспортеров. Вероятность такого сценария возрастет в случае нового витка распродаж, которые опустят баррель ниже отметки 25 долларов за баррель.

На рынке форекс после небольшой передышки в Азии долларовые быки снова перешли в наступление. Евро не смог закрепиться над уровнем 1.10, но пока удерживается над вчерашними минимумами в районе 1.0950. Фунт после краткосрочного подъема над 1.21, впервые за несколько месяцев утратил уровень 1.20 и теперь угрожает отметке 1.19.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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