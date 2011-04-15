Инвесторы не могут выйти из режима панических распродаж

Во второй половине торгов среды российские фондовые индексы ускорили падение, реагируя на дальнейшее ухудшение внешнего фона, где ведущие европейские бенчмарки теряют более 3%, а американские фьючерсы снова погрузились в красную зону после кратковременного восстановления накануне. Зачатки оптимизма на фоне подготовки администрацией Трампа пакета мер стоимостью около 1 трлн долларов не получили развития, что, по сути, неудивительно, ведь ситуация с коронавирусом, которая продолжает владеть вниманием инвесторов, не позволяет участникам рынка выйти из режима панических распродаж.



Так, к 14.10 мск. индекс МосБиржи и РТС дешевеют на 3,55% и 7,36% соответственно. Масштабные потери долларового индекса объясняются новым обвалом рубля. На открытии сегодняшних торгов доллар резко рванул выше 77 руб. и уже приближается к отметке 78 руб., таким образом, приближая реализацию сценария с тестированием уровня 80 руб. Вполне вероятно, что при достижении этого барьера Минфин активизирует продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, но это не вернет нашу валюту к росту, если на мировых рынках продолжится повсеместный обвал, а нефть Brent, которая уже добралась до зоны 27,50 долларов за баррель, продолжит развивать медвежий импульс под психологической отметкой 30 долларов.



Спасением для нефти и рубля в данной ситуации может стать возобновление переговоров в рамках ОПЕК+ и принятие экстренных скоординированных мер в целях остановки свободного падения котировок черного золота, которое бьет по бюджетам экспортеров. Вероятность такого сценария возрастет в случае нового витка распродаж, которые опустят баррель ниже отметки 25 долларов за баррель.



На рынке форекс после небольшой передышки в Азии долларовые быки снова перешли в наступление. Евро не смог закрепиться над уровнем 1.10, но пока удерживается над вчерашними минимумами в районе 1.0950. Фунт после краткосрочного подъема над 1.21, впервые за несколько месяцев утратил уровень 1.20 и теперь угрожает отметке 1.19.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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