Внешний фон зовет к продолжению продаж акций и рубля

Американский рынок акций вчера упал на 5-6%, при этом максимальное снижение превышало 8%. Причина негативной динамики все та же – нехватка ликвидности. Предпринимаемые центробанками мира по насыщению рынков деньгами пока не дают должных эффектов. Поэтому продают все, даже считающееся защитным инструментом золото.



Сегодня с утра фьючерсы на индексы США снижаются еще более чем на 4%. Это говорит о том, что откроемся мы опять в минусе. Пока признаков разворота не видно, хотя перепроданность достигла огромных величин. Для реализации уверенного технического отскока рынкам нужен позитив, например, снижение темпов заболевания коронавирусом.



В этом случае мы вполне можем увидеть техническую коррекцию процентов на 10-15. Да, именно коррекцию – все рынки сейчас находятся в уверенном нисходящем тренде.



Продолжается обвал нефти, которая вчера пробила минимумы января 2016 г, уходя ниже отметки 25 долларов за баррель. Около этого уровня неплохо было бы стабилизироваться хоть на небольшое время, но и дальнейшее безоткатное движение в сторону 20 долларов исключить нельзя.



Естественно, что на такой нефти очень плохо выглядят акции российских нефтяных компаний, тем более что по западным СМИ проходит информация, что Саудовская Аравия своим демпингом вытесняет российскую нефть с традиционных рынков сбыта – Европы и Китая. Поэтому брать ту же «Роснефть» даже на отскок страшно.



Теряет рынок и пакую поддержку как дивидендный фактор. Уже понятно, что высоких выплат инвесторам не видать как минимум еще несколько лет, а дивидендные гэпы будут закрываться очень долго, за редким исключением, в число которых может попасть «Норникель» и черные металлурги. Последних по-прежнему поддерживает слабеющий рубль.



Настоящий праздник жизни у ритейлеров. Их бумаги растут на фоне ажиотажного спроса населения на товары первой необходимости. Потребительский бум вызван не столько страхами распространения эпидемии коронавируса в России, сколько ожиданиями подорожания всего и вся после обвала рубля. Наученный горьким опытом народ вполне логично не верит, что цены на основные продукты и товары не скакнут вверх уже в ближайшем будущем.



А ситуация с курсом российской валюты действительно печальная. Только за вчерашний день рубль обвалился к доллару более чем на 7%, и, похоже, закрепился выше отметки 80 руб за доллар. Вечером курс и вовсе подбирался к отметке 83.



Но это еще не предел. Снижение суверенных рейтингов России вызовет еще один обвал рубля в результате усиления распродаж ОФЗ и бегства нерезидентов из рублевых активов. Нет никакой уверенности и в том, что нефть не возобновит свой поход вниз, поставив целью пробить отметку 20 долларов за баррель.



Поэтому покупки рубля против доллара по-прежнему несут повышенный риск и их нужно сопровождать очень короткими стопами.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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