Нефть не застрахована от новых минимумов

Продолжающаяся паника на мировых рынках загнала нефтяные цены к новым минимумам на торгах в среду. Brent обвалилась под отметку 25 долларов за баррель впервые за 16 лет, сигнализируя о том, что рынок нуждается в поддержке экспортеров и в одиночку не справится с побочным эффектом эпидемии коронавируса.



Однако, несмотря на недавние призывы Ирака к действиям, негласный лидер ОПЕК в лице Саудовской Аравии дал понять, что по-прежнему намерен конкурировать за долю рынка, которую долгое время забирали американские сланцевики и другие производители. В частности, саудиты подтвердили, что государственный гигант Saudi Aramco будет поддерживать объем добычи на уровне 12,3 млн баррелей в день. Судя по всему, королевство вознамерилось «выдавить» из рынка как можно больше конкурентов, чтобы вернуть утраченную долю рынка, и такая стратегия, безусловно, болезненна для цен.



Тем временем в США вышел нейтральный отраслевой отчет. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли почти на 2 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 6 и 3 млн баррелей, тогда как добыча на сланцевых месторождениях вернулась к рекордному максимуму на уровне 13,1 млн баррелей в день, прибавив 100 тыс. баррелей в день. Впрочем, статистика не оказала видимого влияния на рынок, участники которого по-прежнему всецело сосредоточены на перспективах спроса в условиях пандемии коронавируса.



В краткосрочной перспективе Brent вполне может обновить долгосрочные минимумы под отметкой 24,50 долларов за баррель. Утренний отскок в район 27 долларов не привел к развитию импульса, а привлек продажи, что служит подтверждением того, что трейдеры не готовы поднимать баррель выше 30 долларов на данном этапе.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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