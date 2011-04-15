Антирекорды нефтяного рынка бьют по рублю

Обстановка на мировых площадках остается крайне напряженной. Вчера американские чиновники одобрили программу поддержки экономики, но это не помогло индексам Уолл-стрит, которые продолжили свободное падение, потеряв еще около 5%. В Азии инвесторы приняли эстафету и, судя по всему, на открытии в Европе распродажи получат продолжение. Причем перспектив улучшения настроя или сколько-нибудь внятного восстановления акций пока не наблюдается, поскольку паника вокруг пандемии коронавируса продолжает нарастать и еще не достигла пика.



На этом фоне утренний отскок российского рынка выглядит неубедительно. В первый час торгов индекс МосБиржи и РТС прибавляют 0,35% и 0,47%, но, как уже бывало не раз, могут в любой момент вернуться в зону отрицательных значений и понести новые потери, поскольку внешний фон по-прежнему оставляет желать лучшего, а нефть хоть и стабилизировалась, может возобновить падение после вчерашнего обвала к самым низким за 16 лет уровням под отметкой 25 долларов за баррель сорта Brent. Сегодня котировки цепляются за уровень 26 долларов, но сохраняют медвежий уклон и не подают сигналов восстановления.



Рубль тоже отличился – на открытии сегодняшних торгов доллар в моменте превысил зону 81,50 руб. впервые более чем за четыре года. В результате отскока пара обосновалась в районе уровня 79 руб., теряя чуть больше 1%. Своеобразным сдерживающим фактором для роста USD может послужить начало продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по реализации пакета бумаг «Сбербанка». Однако если нефть снова пойдет на спад, доллар может с легкостью вернуться за пределы уровня 80 руб. в краткосрочной перспективе.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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