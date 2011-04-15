Нефть марки Brent на торгах среды обновила минимум за последние 17 лет

В моменте котировки «черного золота» проседали до $24,51 за баррель, уровня который соответствует минимальной цене с июня 2003 года.



Давление на нефть продолжают оказывать историческое падение спроса на углеводороды, а также ужесточения правительствами ограничений на поездки. Поскольку авиарейсы отменяются во всем мире, а границы закрываются, спрос на нефть и нефтепродукты будет стремительно падать. Общий фундаментальный негатив также усиливает ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. В минувший вторник Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Arabian Oil Company нарастить добычу в ближайшие месяцы до 12,3 млн. баррелей в день. Ожидается, что запланированное с 1 апреля увеличение добычи Саудовской Аравией, ОАЭ, а также Россией уже к концу первого полугодия 2020 года приведет к переизбытку предложения на мировом рынке более чем на 6 млн. баррелей в сутки.



Стоит отметить, что снижение цен на нефть бьет по затратной добыче сланцевой нефти в США, становясь одним из факторов, подталкивающих мировую экономику к рецессии. Американским производителям нефти придется сокращать производство и инвестиции, тогда как меры по сдерживанию коронавируса могут помешать американцам потратить те средства, которые они сэкономят из-за снижения цен на бензин.



Значительное ухудшение ценовой энергетической конъюнктуры, вызванной одновременным коллапсом спроса и предложения, заставляет инвестиционные банки пересматривать прогнозы цен нефть. Так, Goldman Sachs на этой неделе понизил прогноз цены нефти Brent до $20 за баррель. Эксперты также допускают, что стоимость Brent и WTI могут упасть ниже $10 за баррель. Учитывая сказанное, приоритет рекомендуем сохранять за короткими позициями.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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