В четверг наметился «отскок» по индексу РТС. Сообщение об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом в китайском Ухане за прошедшие сутки и объявление крупными мировыми центробанками и правительствами масштабных мер поддержки экономики стали поводом к некоторому снижению напряженности на рынках. Некоторое восстановление спроса наметилось и на нефтяном рынке – фьючерсы на Brent за день повысились на 14%. В итоге российский нефтегазовый сектор выглядел лучше рынка. Так, обыкновенные акции Татнефти (TATN) подорожали на 18.4%, Новатэка (NVTK) – на 16.3%, Лукойла (LKOH) – на 15.4%, Роснефти (ROSN) – на 13.0%, Газпром нефти (SIBN) – на 12.1%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Детского мира (DSKY) подорожали на 14.6%, Камаза (KMAZ) – на 13.4%, МРСК Урала (MRKU) – на 11.6%, Мегионнефтегаза (MFGS) – на 10.1%.



Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 2.3%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наметилось повышение.



В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи отметки 900 пунктов по индексу РТС. Нервозность на мировых рынках акций снижается, но индикаторы волатильности остаются на уровнях, соответствующих кризисным периодам, неопределенность в отношении масштабов и сроков влияния коронавируса на экономику по-прежнему препятствует возобновлению устойчивого роста на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют. В течение дня повлиять на динамику курса рубля может решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 мск) и сопутствующая пресс-конференция (начало в 15:00 мск).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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