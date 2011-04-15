О восстановлении рынка акций и рубля пока говорить рано

Вчера российский рынок акций мощно вырос на 7,7%. Как ни удивительно, но локомотивом роста выступили акции нефтяных компаний. Нефть показала огромный прирост в процентном отношении, отскочив от минимумов почти аж на 15%, но в абсолютном значении это всего около 4 долларов.



Поводом для такой динамики стали заявление Дональда Трампа, что он фактически готов выступить посредником в переговорах между Россией и Саудовской Аравией по вопросу нормализации ситуации на нефтяном рынке, а также что Штаты начинают масштабные закупки нефти в стратегический резерв.



Отыграли «быки» и обвалившийся накануне рубль, что увеличило стоимость нефти в рублях.



Пока можно говорить о том, что нефть и российский рынок акций частично сняли сильнейшую техническую перепроданность.



Существенно снизилась внутридневная волатильность и на американском рынке акций. Это говорит о том, что действия мировых центральных банков по накачке финансовой системы ликвидностью начали действовать, и у крупных инвесторов уже нет такой острой необходимости скидывать все активы по любым ценам для поддержания текущей деятельности.



Поэтому не исключено, что в ближайшее время мы увидим мощный отскок и в американских бумагах – им также нужно снимать огромную перепроданность.



Однако ни о каком восстановлении рынков пока говорить рано. Даже нельзя утверждать, что пик кризиса пройден. Все идет по классической картине: после обвала оптимистам, уверенным, что «дно» нащупано, дают закупиться бумагами и затем рынок рисует второе «дно».



Поэтому от среднесрочных покупок пока стоит воздержаться.



Сегодня перед открытием наших торгов американские фьючерсы немного подрастают, в легком плюсе и нефть. Поэтому ждем открытия Индекса Мосбиржи чуть выше уровня вчерашнего закрытия.



Однако переносить лонги через выходные очень рискованно, вероятность еще как минимум одного обвала высока. Поводом для нее может стать увеличение темпов заболевания коронавирусом.



Более безопасным выглядит покупка акций ритейлеров – ажиотажный спрос населения на продукты первой необходимости продолжается. Вчера во многих торговых точках в Москве вслед за крупами с прилавков исчезла даже картошка.



Отошла от локальных максимумов и пара доллар-рубль, под занавес торгов в четверг опустившись в район 79. Как и в акциях, ни о каком спаде напряженности на валютном рынке говорить не стоит – здесь также произошел технический откат.



Одним из поводов для роста рубля послужило заявление банка России о дополнительных валютных интервенциях при падении нефти под отметку 25 долларов за баррель. Но при возобновлении такого негативного сценария поддержка ЦБ сумеет лишь ослабить обвал рубля, но не полностью его нивелировать.



При принятии решений советуем закладывать в цены неизбежность очень скорого снижения странового рейтинга России до «мусорного уровня».







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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