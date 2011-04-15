Нефть: Трамп спешит на помощь

Во второй половине вчерашних торгов котировки нефти отскочили от минимумов под отметкой 25 долларов и сохраняют восходящий уклон на утренней сессии в пятницу. Вследствие локальной коррекции фокус внимания игроков снова сместился к отметке 30 долларов за баррель, которая выступает в роли ближайшего сопротивления.



Не дождавшись сигналов от ОПЕК, рынок черного золота получил поддержку от заявлений Трампа, который намекнул на готовность вмешаться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией, которые так и не смогли договориться по вопросу корректировки условий сделки и обрушили цены на нефть. Американский лидер дал понять – чтобы подтолкнуть экспортеров к сокращению добычи, Штаты могут ввести санкции в отношении России, как это уже было, к примеру, с «Роснефтью».



Кроме того, Минэнерго США анонсировало покупки нефти для стратегического резерва – ежедневные объемы покупок составят почти 700 тыс. баррелей в день. И наконец, появились сообщения о том, что Америка вводит санкции в отношении нескольких нефтяных компаний ОАЭ за сотрудничество с Ираном.



Это заявления сформировали условия для локального отскока цен в условиях перепроданности. Однако для более существенного и устойчивого восстановления потребуются действия, а не вербальные интервенции, причем желательно, чтобы эти действия реализовали страны ОПЕК. В краткосрочной перспективе Brent может продолжить скромные поползновения в северном направлении, в том числе на фоне возвращения интереса к риску в свете мер, принимаемых правительствами и Центробанками.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.