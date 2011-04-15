Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20.03.2020

Нефть: Трамп спешит на помощь

Во второй половине вчерашних торгов котировки нефти отскочили от минимумов под отметкой 25 долларов и сохраняют восходящий уклон на утренней сессии в пятницу. Вследствие локальной коррекции фокус внимания игроков снова сместился к отметке 30 долларов за баррель, которая выступает в роли ближайшего сопротивления.

Не дождавшись сигналов от ОПЕК, рынок черного золота получил поддержку от заявлений Трампа, который намекнул на готовность вмешаться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией, которые так и не смогли договориться по вопросу корректировки условий сделки и обрушили цены на нефть. Американский лидер дал понять – чтобы подтолкнуть экспортеров к сокращению добычи, Штаты могут ввести санкции в отношении России, как это уже было, к примеру, с «Роснефтью».

Кроме того, Минэнерго США анонсировало покупки нефти для стратегического резерва – ежедневные объемы покупок составят почти 700 тыс. баррелей в день. И наконец, появились сообщения о том, что Америка вводит санкции в отношении нескольких нефтяных компаний ОАЭ за сотрудничество с Ираном.

Это заявления сформировали условия для локального отскока цен в условиях перепроданности. Однако для более существенного и устойчивого восстановления потребуются действия, а не вербальные интервенции, причем желательно, чтобы эти действия реализовали страны ОПЕК. В краткосрочной перспективе Brent может продолжить скромные поползновения в северном направлении, в том числе на фоне возвращения интереса к риску в свете мер, принимаемых правительствами и Центробанками.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100