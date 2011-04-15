В пятницу в начале торгов настрой на рынке выглядел чуть более оптимистичным, чем ранее, высоколиквидные бумаги открылись в плюсе на фоне стабилизации обстановки на мировых рынках. Однако в течение дня возобновились продажи, в итоге отдельные голубые фишки оказались в минусе. Так, Новатэк (NVTK) подешевел на 6.1%, Алроса (ALRS) – на 4.0%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 0.5%. Тем временем акции Татнефти (TATN) подорожали на 13.1%, Аэрофлота (AFLT) – на 9.7%, Роснефти (ROSN) – на 8.8%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 30.8%, Белона (BLNG) – на 15.8%, ОГК-2 (OGKB) – на 14.6%, ТГК-1 (TGKA) – на 12.1%.



Фондовые индексы США понизились на 3.8% - 4.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается снижение.



Сегодня в начале торгов возможно возобновление снижения по индексу РТС под давлением внешнего фона. Распространение COVID-19 в мире пока не удается остановить, что удерживает рынки в состоянии неопределенности в отношении масштаба экономических и социальных последствий пандемии. Тем временем Сенат США в прошедшие выходные не сумел согласовать детали плана помощи экономике, что также можно отнести к факторам неопределенности. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль – доллар США вновь играет роль «защитной валюты» в период усиления неопределенности.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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