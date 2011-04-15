Внешний фон зовет к возобновлению продаж акций и рубля

По-прежнему все внимание инвесторов приковано к теме распространения коронавируса. И можно отметить, что в данной области никаких перемен к лучшему нет. Наоборот, темпы заболеваемости вне Китая растут, карантины вводятся в большем и большем числе регионов.



Поэтому нет ничего удивительного, что частично снявшие сильную перепроданность американские фьючерсы открылись сегодня сильным падением, причем фьючерс на S&P500 с открытием торгов уходил на «планку» в 5%.



Падает и нефть, с утра вновь пробивавшая вниз уровень 25 долларов за баррель. К нашему открытию ситуация лишь незначительно улучшилась: фьючерс на Индекс S&P500 теряет чуть более 4%. За «бочку» нефти дают 26 долларов.



В США, похоже, зреют мысли, что неплохо было бы вновь ограничить мировую добычу нефти, прочив чего так яро выступал ранее Дональд Трамп. Однако пока мало кто верит, что Штаты вопреки своим жестким антимонопольным законам могут принять решение искусственно снизить производство нефти.



Пока же большинство экспертов рынка ждет падения котировок «черного золота» в район 20 долларов за баррель во втором квартале.



Российский рынок акций последние дни выглядел намного лучше западных площадок, и такая его динамика выглядит аномальной. Скорее всего, сегодня мы не просто откроемся падением на 3-5 процентов, но и вполне можем броситься ликвидировать отставание от зарубежных индикаторов.



Фактор дивидендной поддержки будет постепенно ослабевать – уже понятно, что в результате нынешнего глобального кризиса Россия станет одной из самых пострадавших стран, и если пандемия не пойдет на спад, то закрытия дивидендных гэпов можно будет ждать долгие месяцы.



Не видим перспектив у «нефтянки», прежде всего в «Роснефти», акции которой за последние два дня взлетели на 20%. Под сильным давлением будут и бумаги банковского сектора.



В тоже время лучше рынка обещают выглядеть акции металлургов, падение которых будет ограничивать дешевеющий рубль.



Что касается российской валюты, то она в паре с долларом вновь заберется выше отметки 80. Первой целью движения по паре станет район 83, откуда на прошлой неделе прошла легкая коррекция. Если падение нефтяных цен не приостановится, а поводов для этого не видно, то в самой обозримой перспективе рубль быстро уйдет в район исторических минимумов – это 86 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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