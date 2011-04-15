Внешний фон вновь способствует продажам

Динамику на мировых рынках продолжает определять распространение коронавируса за пределами Китая. Все больше внимания инвесторы уделяют ситуации в США, где количество заболевших уже превысило 30 тысяч, а страна по количеству инфицированных вышла на третье место, вслед за Китаем и Италией. Развитие событий в ведущей мировой экономике вызывают опасения относительно динамики основных макроэкономических показателей, что оказывает давление на широкий спектр рисковых активов. При этом опасения инвесторов связаны не только с экономикой Штатов. Общее количество случаев заболевания в мире составляет свыше 330 тысяч человек, а среди «лидеров» по количеству заражений стоят и ведущие экономики Европы – Германия и Франция. Необходимые карантинные меры, применяемые во многих странах и призванные остановить распространение коронавируса, окажут дополнительное негативное влияние на экономики государств.



В сложившихся обстоятельствах активизация покупок и полноценный разворот рынков выглядят маловероятными, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые правительствами и Центробанками, которые через различные инструменты смягчают денежно-кредитную политику и вводят программы по стимулированию экономики. При этом у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов. Пока нет возможности полноценно оценить влияние распространения коронавируса как на экономики отдельных стран, так и на мировую в целом, так как нет ясности относительно масштабов и продолжительности распространения коронавируса. В результате, отсутствует понимание достаточности принимаемых в текущий момент мер. Необходим перелом в динамике количества заболевших, что даст начальную точку для таких оценок.



При этом в ближайшее время в различных странах начнут выходить данные, которые будут включать в себя влияние распространения коронавируса. Так, на предстоящей неделе будут опубликованы предварительные страновые индексы деловой активности за март, а также данные по заявкам на пособие по безработице в США. Статистика, скорее всего, окажется плохой, что может спровоцировать новые волны продаж по широкому спектру активов.



Сегодня утром на мировых площадках вновь преобладают продажи. Азиатские рынки теряют в пределах 12% – худшую динамику демонстрируют индийские площадки. Исключение составляет японский Nikkei 225 (+1,9%), на фоне мощных интервенций Банка Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после падения в пятницу, вновь демонстрируют снижение в пределах 3,3%. На рынке энергоносителей также преобладают негативные настроения – ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 26,5 доллара за баррель, снижаясь на 3,3%.



На таком фоне сегодня с утра ожидаем открытия с «гэпом» вниз на российском фондовом рынке. При этом в уже в начале дня индекс МосБиржи может вплотную подойти к отметке 2200 пунктов. В случае же сохранения негативных настроений на внешних площадках в ходе торгов рынок продолжит снижение и сделает еще один существенный шаг к уровню 2100 пунктов, выступающему ближайшей поддержкой.



На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран пара доллар/рубль в начале дня может подняться выше 80,7 рубля. При этом позитивные внутренние факторы будут лишь сдерживать продажи в рубле. В рамках дня ожидаем движения американской валюты в диапазоне 80 – 83 рубля за единицу американской валюты.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ





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