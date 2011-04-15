Нефть, возможно, еще не нащупала дно

Закрывшись над уровнем 27 долларов за баррель, Brent начала торги понедельника со снижения. Котировки открылись гэпом вниз, отметили минимумы в районе 25.35 долларов, после чего немного отскочили, но остаются ниже уровней открытия.



Недавно анонсированные меры правительств и Центробанков порадовали инвесторов, но этого фактора надолго не хватило – распродажи в сегменте рисковых активов быстро возобновились на фоне дальнейшего распространения эпидемии в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствовал дальнейшему восстановлению котировок черного золота.



Между тем, по данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число активных буровых установок в США сократилось на 19 штук, до 66 единицы. Снижение показателя, как правило, сигналит о перспективах сокращения добычи на сланцевых месторождениях США, однако в условиях масштабного падения спроса на энергоносители этот фактор не оказывает поддержку рынку на данном этапе.



В пользу восстановления цен в дальнейшем может сыграть сотрудничество США и Саудовской Аравии, которые начали диалог на тему спроса и предложения на рынке и могут принять определенные меры для стабилизации ситуации. Если в ближайшие дни с этого фронта поступят конструктивные сигналы, это может стать некоторым подспорьем для Brent, которая, возможно, еще не нащупала дно.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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