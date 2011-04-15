Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23.03.2020

Нефть, возможно, еще не нащупала дно

Закрывшись над уровнем 27 долларов за баррель, Brent начала торги понедельника со снижения. Котировки открылись гэпом вниз, отметили минимумы в районе 25.35 долларов, после чего немного отскочили, но остаются ниже уровней открытия.

Недавно анонсированные меры правительств и Центробанков порадовали инвесторов, но этого фактора надолго не хватило – распродажи в сегменте рисковых активов быстро возобновились на фоне дальнейшего распространения эпидемии в США и Европе. Этот же фактор воспрепятствовал дальнейшему восстановлению котировок черного золота.

Между тем, по данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число активных буровых установок в США сократилось на 19 штук, до 66 единицы. Снижение показателя, как правило, сигналит о перспективах сокращения добычи на сланцевых месторождениях США, однако в условиях масштабного падения спроса на энергоносители этот фактор не оказывает поддержку рынку на данном этапе.

В пользу восстановления цен в дальнейшем может сыграть сотрудничество США и Саудовской Аравии, которые начали диалог на тему спроса и предложения на рынке и могут принять определенные меры для стабилизации ситуации. Если в ближайшие дни с этого фронта поступят конструктивные сигналы, это может стать некоторым подспорьем для Brent, которая, возможно, еще не нащупала дно.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100