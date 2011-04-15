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27.03.2020

Международные резервы сократились на 5%

Банк России сообщил о сокращении международных резервов. Из-за волатильности курсов, а также продаж, запасы валютных активов сократились самыми сильными темпами со времен предыдущего кризиса, а в абсолютном выражении – почти на $30 млрд. Мы не ожидаем ускорения темпов сокращения резервов и не видим угрозы для рейтинга. В настоящее время активы превышают долговые обязательства. Риски пересмотра прогноза по рейтингу сейчас для России умеренные, ниже, чем для стран Еврозоны из-за низкой долговой нагрузки и значительных резервов.

Ожидается отчетность эмитентов. Правительство готовится предоставить отсрочку до 30 июня на публикацию консолидированных отчетов. Но эмитентов, чьи бумаги торгуются за рубежом и отчитывающихся по МСФО это не коснется. Из крупных игроков в ближайшее время ожидаем результатов Татнефти (-0,39%) и Россетей (-0,27%). Выручка Россетей могла составить около 980 млрд руб., EBITDA – 330 млрд. прибыль –125 млрд руб. Вопрос дивидендов, скорее всего, будет отложен. Чистый долг компании превышает 380 млрд руб. Кризис в экономике может привести к сокращению потребления электроэнергии до 5%, поэтому энергокомпании будут осторожны в планировании и могут сократить выплаты акционерам.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Волатильность понемногу снижается, но остается на повышенном уровне. Существует риск новой волны коррекции на предстоящей неделе. Ориентир: диапазон 77,00-80,00 в паре USDRUB, 2400-2550 по индексу Мосбиржи.


Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»




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