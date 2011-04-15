Рынок нефти продолжает снижаться

В ходе торговой сессии четверга нефть марки WTI подешевела на 4,4% и закрыла торги на уровне $23,17 за баррель. Давление на «нефтянку» сохраняется и в пятницу.



Как и ожидалось, положительный эффект от масштабного стимулирования со стороны мировых центральных банков длился недолго. Участники рынка довольно быстро пришли к осознанию того, что проблему значительного падения стоимости сырьевых активов не удастся решить щедрым вливанием ликвидности в мировую финансовую систему. Прежде всего, снижение нефти обусловлено катастрофическим падением спроса на углеводороды, которое наблюдается на фоне мирового экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции.



Давление на нефть также оказывает ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Противостояние между ведущими нефтедобывающими странами, которое началось после того как Россия отказалась дополнительно снизить объем нефтедобычи, усилило опасения относительно перспектив роста предложения.



Ранее на неделе котировки WTI пытались восстановиться вместе с прочими рисковыми активами на ожиданиях того, что американские законодатели примут соглашение по пакету мер экономического стимулирования объемом в $2 трлн. Соответствующий законопроект уже получил одобрение Сената, и сегодня трейдеры ждут голосования в Палате представителей. Тем не менее, даже если пакет мер будет согласован всеми инстанциями, вряд ли этого будет достаточно для предотвращения сползания американской экономики в рецессию похлеще Великой Депрессии. Первые признаки разрушительных последствий пандемии уже начинают проявляться.



Согласно опубликованному в четверг отчету по американскому рынку труда, число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю составило рекордные 3,28 млн., демонстрируя масштабы экономического ущерба, с которым столкнется бизнес по всему миру. Учитывая сказанное, тенденция падения спроса на углеводороды, скорее всего, сохранится. По этой причине шансы покупателей перехватить инициативу у продавцов по-прежнему невелики.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





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