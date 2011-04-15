Волатильность стала умеренной

Под вечер сегодня на российском рынке мы видим типичную пятничную коррекцию. Игроки рынка фиксируют прибыль в активах перед выходными после активного ралли в течение недели. РТС теряет более 6% на фоне просадки зарубежных площадок до 5,5% и падении нефти 3,5%. Индекс закрывает неделю около 950 пунктов, что оставляет высокие шансы на продолжение роста к 1100 пунктам на следующих сессиях. Индекс Мосбиржи отступил в зону около 2400 пунктов, также намереваясь сохранить восходящий тренд на следующей неделе.



Нефть под вечер ушла в диапазон 27-28 долларов за баррель, что еще на 10% выше недельных минимумов. Сегодня Brent не хватило запала в третий раз подряд преодолеть планку 30 долларов снизу вверх, но мы считаем, что на следующей неделе восхождение состоится, и баррель сможет закрепиться выше 30, по крайней мере на какое-то время. Снижение к 25 долларам остается фактором риска на коротком горизонте времени.



В акциях сегодня вечером нет бумаг, которые бы явно выбивались из общего тренда. Инвесторы выходят из всех акций равномерно, среди крупных фишек лидируют: Новатэк (-8,3%), Мечел (-7,5%), Татнефть (-7,4%), Интер РАО (-6,4%), Сургутнефтегаз (-6,2%). Для последней недели это можно считать умеренной волатильностью. Мы полагаем, что следующая неделя станет не менее подвижная, чем уходящая. Даже ликвидные бумаги смогут за день набирать и терять до 15%. Это будет связано с выходными днями и отсутствием части инвесторов на торгах.



В золоте, которое стало одним из лидеров роста недели, сегодня сохраняется слабое коррекционное движение (до -2%). Диапазон колебаний сегодня составил 1610-1650 долларов на унцию. В базовом сценарии мы закладываем на следующую неделю рост в диапазон 1700-1750 долларов. Риск ухода ниже 1600 сохраняется, он может быть реализован при появлении новых проблем с ликвидностью у маржинальных игроков на зарубежных рынках.



Доллар и евро умеренно укрепляются к рублю. Американская валюта доходит до отметки 78,9 европейская – до 85,5. На следующей неделе ожидаем закрепления доллара в диапазоне 76-77 рублей, евро – ниже 85 рублей. Рост волатильности на тонком рынке может приводить к единичным сделкам на уровнях существенно выше текущих (более 83 по доллару и 91 за евро), но удержаться там валютные пары не смогут, и главным направлением для рынка будет – в сторону укрепления российской валюты.





Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.