Цели коррекции достигнуты, риски снижения вновь актуальны

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе и ускорили темпы падения вслед за ухудшением настроений за рубежом.



К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 3,75%, до 2396,54 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 5,77%, до 958,31 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за ослабления рубля.



Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли 2,5-3%. Индикатор S&P500 в рамках коррекции отступал от района 2660 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика. Если бы индексу удалось закрепиться выше указанного уровня, краткосрочный восходящий тренд получил бы продолжение. Вместо этого инвесторы теперь сталкиваются с повышенными рисками развития снижения.



С фундаментальной точки зрения продажи были спровоцированы распространением коронавируса (США стали страной с самым высоким уровнем заражения), некоторой неуверенностью в перспективе одобрения плана экономического стимулирования в палате представителей (завершающий этап), а также фиксацией прибыли. Статистика пятницы показала рост личных расходов в феврале на 0,2%, увеличение личных доходов на 0,6% и ускорение базового ценового индекса потребления с 1,7% до 1,8% г/г. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган в марте, по окончательным данным, упал с 95,9 до 89,1 пункта (ожидалось 90 пунктов).



Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 4%. Продажи ускорились на фоне пессимистичных настроений в США.



Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 5-6,5%, выйдя за нижние границы краткосрочных боковиков. Так, фьючерсы на международный сорт опустились ниже отметки 25 долларов, а на американский упали ниже 22 долл. В середине дня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о возможности заключения новой сделки ОПЕК+ для балансировки рынка в сотрудничестве с другими странами. Тем не менее к вечеру в Саудовской Аравии развеяли рынка надежды, заявив, что на данный момент не ведут переговоров по указанным вопросам. Ценовая война и неблагоприятные перспективы спроса продолжают давить на котировки.



Основные события следующей недели: официальные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая за март, окончательный ВВП Великобритании за 4-й кв., уровень безработицы Германии за март, предварительный индекс потребительских цен еврозоны за март, Чикагский индекс деловой активности за март, индекс потребительского доверия США за март, индекс деловой активности в промышленности Китая за март по оценке Caixin, розничные продажи Германии в феврале, окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США за март, уровень безработицы еврозоны в феврале, занятость в частном секторе США по оценке ADP, расходы на строительство в США, индекс цен производителей еврозоны в феврале, сальдо внешнеторгового баланса США в феврале, заказы в обрабатывающей промышленности США в феврале, индекс деловой активности в секторе услуг Китая за март по оценке Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы и США за март, розничные продажи еврозоны в феврале, ключевой отчет по занятости в США за март.



Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу продолжили отступление от психологически важных отметок 2500 и 100 пунктов, подталкиваемые коррекцией на мировых площадках. Рублевый индикатор при этом отступил от средней полосы Боллинджера дневного графика, которая была целью его восходящей коррекции. В связи с этим можно говорить об актуализации рисков возвращения к краткосрочному падению. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2250-2450 пунктов.



Общий настрой: В пятницу мировые фондовые площадки, достигнув целей среднесрочной коррекции, развернулись вниз. Последнее является тревожным для “быков” сигналом, указывающим на опасность развития падения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На следующей неделе рынок РФ, несмотря на официальные выходные дни, продолжит работать. На мировых площадках ожидается публикация окончательных слабых данных по деловой активности в секторах услуг и промышленности, а также отчета по рынку труда США за март. Распространение вируса вкупе со слабой статистикой и исчерпанием поддерживающих мер регуляторов могут вернуть “медведей” на рынок.





Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.