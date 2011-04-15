Прогнозы МЭА взбодрили рынок, но напряженность сохраняется

В четверг нефтяные котировки отскочили от поддержки $29 за баррель и продемонстрировали уверенный рост на фоне улучшения прогнозов по спросу в очередном ежемесячном отчете Международного экономического агентства (МЭА).



Специалисты МЭА отмечают, что более высокая, чем ожидалось, мобильность в странах ОЭСР и постепенное смягчение карантина привели к корректировке прогнозов по спросу во II квартале 2020 г. в сторону увеличения на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с). Прогноз по спросу за 2020 г. также был увеличен на 0,7 млн б/с до 91,2 млн б/с. Сокращение потребления к уровням2019 г. составит 8,6 млн б/с.



По итогам торговой сессии фьючерсам на Brent удалось закрепиться выше $31 за баррель. Однако с технической точки зрения инструмент остается в рамках прежнего торгового диапазона $29-32 за баррель, поэтому потенциал дальнейшего укрепления выглядит ограниченным. Участники рынка ждут предварительных данных об эффективности сделки по сокращению добычи ОПЕК+, которая призвана скомпенсировать выпадающий спрос. Такая информация может появиться к концу следующей недели. В отсутствии информационных драйверов коридор $29–32 может сохраняться.



Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила биржи и брокерские конторы в четверг, что они должны быть готовы к высокой волатильности и возможности отрицательных цен для некоторых контрактов по мере приближения истечения срока действия на следующей неделе. На следующей неделе, в частности, исполняется июньский контракт на нефть WTI.



Ранее, 20 апреля, майские контракты WTI впервые в истории оказались на отрицательной территории и завершили день значением около -$37 за баррель. Отрицательные цены по другим нефтяным сортам наблюдались и ранее, однако впервые в минусе торговался один из самых ликвидных и широко отслеживаемых контрактов.

Это произошло из-за того, что по мере приближения срока экспирации котировки фьючерсного рынка сближались с ценами на физическую нефть, которая в тот момент торговалась значительно ниже. Дополнительное давление создали новости о том, что свободные хранилища в США стремительно заканчиваются и добываемую нефть скоро будет некуда отгружать, что чревато неминуемой дорогостоящей консервацией скважин.



Нынешняя ситуация вряд ли может привести к отрицательному ценообразованию, поскольку спред между ценами на физическую нефть и фьючерсными контрактами сегодня значительно ниже, а профицит поставок снизился за счет сокращения добычи странами ОПЕК+. Тем не менее, по мере приближения даты экспирации стоит проявлять осторожность. Часть брокерских домов США и связанных с нефтью инвестиционных фондов уже объявили ограничения на длинные позиции в контрактах со скорой экспирацией. Это значит, что в отсутствии покупателей такие контракты могут оказаться под давлением.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





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