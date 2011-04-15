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15.05.2020

Саудиты толкают нефть вверх

Рынок нефти наконец-то вырвался из тесного диапазона на торгах в четверг и смог продемонстрировать более внятный рост. Brent впервые за 10 дней закрылась над уровнем 31 доллар за баррель, а сегодня передвинула максимумы до 32,30 долларов за баррель и теперь пытается удержаться над уровнем 32 доллара.

Оптимизма игрокам придал свежий отчет МЭА. Агентство скорректировали свои прогнозы в лучшую сторону, сославшись на плавное снятие ограничительных карантинных мер. Теперь во втором квартале МЭА ожидает роста спроса на 3,2 млн баррелей в день больше предыдущих оценок, а прогноз по спросу на 2021 год был улучшен на 0,7 млн баррелей в день.

Также определенную роль в недавнем подъеме нефтяных цен сыграла Саудовская Аравия, которая продолжает собственными усилиями толкать цены вверх. Ранее королевство объявило о добровольном ограничении добычи на 1 млн баррелей больше, чем оговорено в условиях сделки ОПЕК+. Теперь саудиты объявили о приличном сокращении экспорта со следующего месяца.

Такими темпами, если остальные участники соглашения будут добросовестно выполнять его условия, а спрос будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось ранее, цены могут перейти к более уверенному подъему и перейти в более солидный диапазон. Однако ставить на устойчивое и продолжительное ралли Brent в текущих условиях пока рано.


Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями




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