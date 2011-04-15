Нефть марки WTI в ходе торговой сессии четверга восстановилась до $27,93 за баррель. Дневной рост составил 7,25%. Инициатива остается за покупателями и в пятницу. К 9:00 МСК стоимость одного барреля нефти уже превышает $28,50.



Поддержку котировкам оказывают признаки роста потребления на фоне смягчения карантинных мер, ранее задействованных для препятствования распространения пандемии коронавирусной инфекции. В частности, восстановление спроса наблюдается в различных регионах Китая, а также некоторых странах Европы и штатах США, постепенно возвращающихся к обычной жизни. На прошлой неделе объемы переработки нефти на НПЗ Китая выросли до практически предкризисного уровня 13,3 млн. баррелей в день, что почти на 3 млн. баррелей в день выше по сравнению с минимумом, достигнутым в конце февраля. В то же время, несмотря на позитивную динамику последовательного выхода стран из состояния экономического анабиоза, в мае мировое потребление нефти все равно останется на низких уровнях и, вероятно, будет на 21,5 млн. баррелей ниже, чем год назад. Данную оценку представили эксперты IEA в отчете, опубликованном накануне.



На стороне покупателей нефти также совместные меры по сокращению объема нефтедобычи, предпринятые ведущими экспортерами углеводородов, включая Саудовскую Аравию, Россию и США. Напомним, что в апреле ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран-партнеров картеля договорились о совокупном сокращении добычи на 9,7 млн баррелей.



Это соглашение вступило в силу 1 мая. Участники рынка полагают, что чистоплотность стран в исполнении своих обязательств по снижению добычи вкупе с постепенным восстановлением спроса ускорят процесс ребалансировки рынка. Однако, насколько четко выполнялись условия сделки станет известно только после очередного отчета технического комитета ОПЕК++, который будет представлен лишь в конце месяца.



Ключевым риском для рынка нефти остается предстоящая экспирация июньских контрактов WTI, которая наступает 19 мая. Учитывая нехватку мощностей для хранения, число покупателей ближайших фьючерсов может сократиться. Кроме того, еще свежи воспоминания об экспирации майских фьючерсов и падении котировок нефти до отрицательных значений. На этом фоне до 19 мая рекомендуем воздержаться от покупок углеводородов.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.