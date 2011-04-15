Инвесторы перешли к покупкам под занавес недели

С начала недели российские фондовые индексы преимущественно снижались, но торги пятницы начали с подъема, двигаясь в унисон с зарубежными площадками, где наблюдается практически повсеместный спрос на риск. Данные из Китая вышли смешанными, но в целом неплохими, учитывая обстановку в мире в условиях пандемии коронавируса, что дало инвесторам надежду на более оперативное восстановление второй по величине экономики, чем ожидалось ранее. На этом фоне к полудню индекс МосБиржи и РТС прибавили 1,23% и 2,25% соответственно.



Дополнительный бычий импульс отечественный рынок получил со стороны сырьевого сегмента, где котировки Brent впервые за месяц отметились в районе 32,50 долларов за баррель. На максимумах фьючерсы привлекли фиксацию прибыли и отступили под отметку 32 доллара, но в целом настрой на рынке улучшился после невнятной консолидации, в ходе которой Brent никак не могла подтвердить пробой уровня 30 долларов. Новость о сокращении экспорта черного золота из Саудовской Аравии начиная с июня определенно поддержала рынок нефти. Однако есть угроза дальнейшей ликвидации длинных позиций на спекулятивных потоках, поскольку фундаментальная картина рынка по-прежнему не предполагает долгосрочной игры на повышение.



Рубль тем временем укрепляется, но незначительно. Накануне доллар в моменте коснулся уровня 74,40 руб., откуда отскочил и закрылся под отметкой 74 руб. Сегодня пара уже успела заглянуть под 73 руб., но потенциал дальнейшего ослабления представляется ограниченным в силу довольно устойчивых позиций доллара на международной арене. До конца дня влияние на пары с участием американской валюты может оказать отчет по розничным продажам в США, который может негативно отразиться на отношении к риску, если укажет на более сильное сокращение показателей, чем ожидается.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"







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