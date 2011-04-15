Мировые рынки под вечер растеряли энтузиазм. Данные Минторга США о рекордном снижении розничных продаж привели к падению фьючерсов на индексы акций, а затем и на сами акции. Рост на европейских площадках замедлился и не превышает 1%.



Российский РТС продолжает прибавлять 1,5%, оставаясь внутри диапазона 1110-1130 пунктов. К концу дня не исключаем коррекцию до 1080-1100 пунктов. Индекс Мосбиржи тоже немного замедлил рост, вплотную подходя к отметке 2600. Рынок вполне может завершить торги чуть ниже этой планки.



Отдельные акции демонстрируют более интенсивную, чем утром и днем, динамику. Лидируют Сургутнефтегаз (+2,9%), ЛСР (+2,2%), Полиметалл (+1,8%), Роснефть (+1,5%). Последняя растет на фоне неплохой отчетности. Компания получила чистый убыток в размере 156 млрд рублей, что преимущественно связано с влиянием курсовой переоценки долга. Мы полагаем, что справедливая стоимость акций Роснефти на 23% выше ее текущей рыночной. По мере восстановления цен на нефть эта планка может еще подняться.



Среди компаний, чьи акции падают, сегодня выделяются Мосбиржа (-2,3%), X5 Retail Group (-1,9%), ФСК ЕЭС (-1,7%), Аэрофлот (-1,7%).



Снижение акций Московской биржи связано с закрытием реестра акционеров перед выплатой дивидендов, а также с реакцией инвесторов на опубликованную отчетность за первый квартал. Оператор главной торговой площадки России с января по март заработал почти вдвое больше прибыли, чем за аналогичный период годом ранее. Однако рынок эти данные не удивили, и фиксация прибыли игроками продолжилась. Сейчас акции Мосбиржи, по нашей оценке, полностью нивелировали эффект от перекупленности последних недель. Справедливой считаем цену бумаги в 115 рублей, что примерно на 1% превышает их текущую рыночную стоимость.



Рубль слабеет, несмотря на прирост нефти, но для вечера пятницы это нередкое явление. Цена на баррель Brent сегодня доходила до $32,5, но впоследствии опустилась под давлением статистики из США и новой волны напряженности между Пекином и Вашингтоном. Мы полагаем, что нефть будет держаться в плюсе по сравнению с уровнем четверга. Нижней отметкой, до которой может опуститься цена, составляет $31,5, закрытие торгов может быть чуть выше этой планки.



Российская валюта после укрепления днем вновь развернулась вниз. Доллар закрепился выше 73,5 рубля, евро занял уже привычный в последние недели диапазон 79,5-80 рублей. Ожидаем закрытия торгов на отметках около 74 по доллару и 80 по евро.





Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»



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