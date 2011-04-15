Нефть продолжает размеренный подъем

Цены на нефть продолжили расти в пятницу, едва не достигнув уровня 33 доллара за баррель, который превратился в поддержку в понедельник – Brent обновила более чем 1-месячные максимумы на подходе к отметке 34 доллара.



Рынку помогает общее улучшение настроений инвесторов, воодушевленных комментариями главы ФРС Пауэлла, который выразил уверенность в восстановлении экономики после пандемии. Также участники рынка приветствуют сообщения о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в ряде стран.



Дополнительную поддержку покупатели получили на отраслевых факторах. Так, по данным Baker Hughes, число активных буровых в США на прошлой неделе сократилось на 34 до 258 единиц, достигнув минимального с середины 2009 года уровня, что предполагает дальнейшее снижение добычи на сланцевых месторождениях страны.



Тем временем генсек ОПЕК Баркиндо отметил, что на сегодняшний день совокупный объем поставок на мировой рынок уменьшился на 17,2 млн баррелей в сутки. Также он добавил, что все участники сделки в формате ОПЕК+ нацелены на полное соблюдение условий нового соглашения.



В краткосрочной перспективе Brent нужно получить новый бычий импульс, чтобы протестировать уровень 34 доллара за баррель и затем нацелиться на сопротивление в районе 34,80 долларов. В случае отката первичная поддержка ожидается в зоне 33,30 долларов.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями









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