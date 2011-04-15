Рынок РФ: рост нефти компенсирует внешний негатив

Как и вчера, российский рынок начал торги четверга на позитивной ноте несмотря на ухудшение внешнего фона. Американские фондовые площадки накануне смогли укрепиться, но уже сегодня в Азии настроения инвесторов снова ухудшились, в Европе индексы открылись в минусе в среднем на 1%. Игроки снова переключили внимание на обострение торгового конфликта между США и Китаем после очередной критики Трампа в адрес КНР. Кроме того, не дают забыть о себе и экономические риски, поскольку поступающая статистика по-прежнему оставляет желать лучшего.



Тем временем индекс МосБиржи и РТС за первый час торгов прибавили 0,31% и 0,78% соответственно. Во многом отечественному рынку удается игнорировать вялый внешний фон за счет роста нефтяных цен, которые снова торгуются на положительной территории после неудачных попыток развития медвежьей коррекции. Brent уже добралась до двухмесячных максимумах и метит на уровень 37 долларов, уверенный пробой которого расчистит путь к отметке 40 долларов. Впрочем, для развития восходящего импульса баррелю потребуется поддержка со стороны общего спроса на риск, который продолжает угасать и остается нестабильным.



Что касается валют, на рынке форекс интерес к защитному доллару несколько оживился после недавнего снижения. Впрочем, это не мешает рублю продолжать укрепление. Вчера пара доллар/рубль не только пробила уровень 72 руб., но и дошла до 71 руб. На утренних торгах в четверг котировки пронзили и эту отметку, достигнув более чем двухмесячных максимумов в районе 70,70 руб. При сохранении тенденции пара поставит под угрозу целостность уровня 70 руб.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"







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