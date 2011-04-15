Новый виток американо-китайского конфликта давит на котировки

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют негативную динамику на фоне обострившегося конфликта США и КНР и продолжающейся пандемии. Количество заразившихся COVID-19 в мире выросло на 100 тыс. Это стало максимальным однодневным повышением. Общее число заразившихся превысило 5 млн. Эпицентром распространения коронавируса стала Бразилия, в то время как в развитых странах заболеваемость по-прежнему идет на спад. ВОЗ выразила обеспокоенность признаками мутации вируса, что может осложнить разработку вакцин и способов борьбы с пандемией.



Тем временем Сенат США принял законопроект об ужесточении требований для листинга иностранных эмитентов, что негативно в первую очередь для китайских компаний, например Alibaba. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео вновь раскритиковали действия Пекина во время пандемии. Эскалация напряженности между странами нервирует инвесторов.



Азиатcкие фондовые индексы на этом фоне демонстрируют негативную динамику. Японский Nikkei снижается на 0,2%, реагируя также на падение PMI в промышленности за май до 31,7 пункта (по предварительной оценке) и обвал экспорта в апреле на 22%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 теряют 0,5%. На европейских площадках активность низкая в связи с праздником. Фондовые индексы Старого Света снижаются в пределах 1%, отыгрывая данные индексов PMI, которые замедлили падение, но по-прежнему находятся на отрицательной территории.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, смешанный. Ставка по 10-летним трежерис вновь опустилась ниже 0,7%. Июльский фьючерс на Brent торгуется выше $36. Золото опустилось к $1730 за унцию. Аппетит к риску выглядит неуверенным. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 2950 пунктов.



В фокусе внимания еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице и предварительные показатели PMI от Markit за май. Консенсус предполагает снижение числа первичных заявок на получение пособий по безработице до 2,4 млн благодаря постепенному возобновлению экономической активности. Предварительные индексы деловой активности также обещают положительную динамику, что может укрепить веру инвесторов в плавное восстановление экономики.



После закрытия торгов отчитается производитель чипов памяти Nvidia Corp. Ожидается уверенный рост доходов и прибыли благодаря увеличившемуся спросу со стороны дата-

центров и игровой индустрии. Популярность интернет-сервисов во время пандемии также должна была положительно сказаться на бизнесе Nvidia.



Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.



Техническая картина по S&P500 сигнализирует об увеличившихся, но все еще неоднозначных шансах на продолжение ралли. Широкий рынок поднялся выше линии сопротивления на уровне 2940 пунктов, тянущейся с максимумов 2018 года. Индикатор RSI пока не обновил максимум вместе с рынком, что оставляет риск дивергенции и ложного пробоя. При этом индикатор MACD вышел в плюс, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Многое будет зависеть от способности S&P500 преодолеть следующий значимый сопротивления — 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов. Поддержкой по-прежнему выступает 50-дневная средняя на уровне 2715 пунктов.





Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»





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