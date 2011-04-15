Нефть: три источника три составные части оптимизма покупателей

В конце прошедшей недели цены нефти резко снизились после сообщения Китая об отказе от таргетирования темпов роста ВВП. Китай сообщил, что в этом году будет сосредотачиваться не на количественных показателях роста ВВП, а на структурных изменениях. Так что в текущем году мы увидим не привычные темпы роста экономики Поднебесной, а скорей ее снижение. По различным прогнозам суммарный средний спрос Китая на нефть в текущем году снизится на 5-8%. Тем не менее, прогнозы торможения крупнейшей экономики не стали большой неожиданностью и вызвали лишь весьма локальное снижение цен нефти, принципиально не поменяв сложившуюся позитивную картинку в динамике цен.



Несмотря на заметное снижение конца прошлой недели цены нефти к началу новой пятидневки остаются на относительно высоких уровнях.

Сохранению позитива на рынке есть, по крайней мере, три весомые причины.



С одной стороны это прорисовывающиеся перспективы восстановления спроса. В мае в СМИ активно обсуждаются появляющиеся успешные наработки, как лекарств, так и вакцин против вируса, что подогревает надежды на будущее преодоление постигших человечество проблем. Но даже и пока без решающих прорывов на вирусном фронте некоторые страны уже показали успешный опыт завершения эпидемии. Особенно преуспели в этом ряд стран Юго-Восточной Азии.



В результате там стали высвечиваться явные признаки восстановления. Так, спрос на нефть в Китае уже показывает ощутимое подрастание. Целый ряд стран, включая крупные и наиболее пострадавшие от вируса страны Европы, также успешно движутся к постепенному снятию ограничительных мер. В результате прорисовываются перспективы плавного восстановления уровней потребления нефти. Хотя этот процесс, скорей всего, будет не быстрым. Ведь даже в Китае, где основные коронавирусные страсти уже остались позади, текущий спрос на нефть по оценкам составляет лишь 92% от аналогичных показателей прошлого года.



С другой стороны постепенной ребалансировка рынка нефти способствует сокращение добычи ведущими игроками. Так, в последнее время очень динамично идет сокращение добычи в США. В мае большой шаг в направлении удаления с рынка излишек предложения был сделан странами ОПЕК+. Особенно старается Саудовская Аравия. Появляются сообщения о сворачивании добычи в России. Полной картины с сокращениями добычи нефти пока нет, и появится она лишь в начале июня. Но наметившаяся уже явная приостановка роста запасов говорит о многом. Так, в США запасы на прошлой неделе продемонстрировали заметное сокращение.



Весьма убедительным оно было в хранилищах Кушинга, которые являются обеспечением поставочных контрактов. Продолжается стремительное снижение количества работающих буровых установок в США. Есть много сообщений о снижении инвестиционной активности нефтяных компаний по всему миру. От этого показателя в текущем году ждут новых минимумов, а значит, под вопрос будет поставлена возможность наращивания добычи в среднесрочной перспективе.



Наконец весомым фактором оптимизма покупателей нефти остаются старания монетарных властей. Рынки продолжают наслаждаться дешевой ликвидностью и планами центральных банков о длительном периоде ультрамягкой политики. Вбрасываемые на рынок деньги продолжают подогревать интерес к покупкам. Хотя по факту стимулы от центральных банков постепенно сокращаются после половодья марта-апреля. Так, на наступающей неделе ФРС сократила покупки ГКО США до 5 млрд. долларов/день. Это на порядок меньше, чем было в апреле. С наибольшей вероятностью именно сокращение монетарных стимулов может стать причиной для очередного захода рынков на снижение. Среди других тем можно упомянуть утряску плана Еврокомиссии по фонду восстановления экономики проблемных стран Еврозоны. Пока консенсуса достигнуть еще не удалось.



А в долговых проблемах ряда европейских стран заложена потенциальная бомба, способная потрясти рынки. Другим катализатором роста проблем может стать новый виток торговых войн США и Китая. Но пока покупатели продолжают править бал, в том числе и на рынке нефти.





Подлевских Николай, начальник аналитического отдела АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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