Нефть на открытии недели демонстрирует повышательную динамику.

Поддержку ценам оказывает рост потребления на фоне смягчения карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Дополнительным фактором роста также выступил пятничный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении уже десятую неделю подряд числа активных буровых установок в США.



Несмотря на повышательную динамику инициатива в любой момент может оказаться на стороне продавцов. Ключевым фактором рыночной неопределенности остаются отношения между США и Китаем, оказавшихся на грани «холодной войны». В Гонконге возобновились протесты против недавно представленного репрессивного законопроекта Китая.



Продемократические демонстранты столкнулись с полицией, которая использовала слезоточивый газ и водометы, несколько десятков человек было задержано. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в воскресенье заявил, что «на Китай, вероятно, будут наложены американские санкции, если он одобрит этот законопроект». О'Брайен также предупредил, что это может привести к бегству жителей и компаний из города и потере им статуса мирового финансового центра. Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье заявил, что США должны отказаться от заблуждений о том, что они смогут вынудить Китай изменить свою позицию. Подобная риторика может привести к росту и торговой напряженности между странами, рискующей стать еще одним тормозом для мирового эконмического восстановления.



Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил снижаться и сократился примерно на 3,3 тыс. контрактов. Тем временем, торговые объемы также снизились примерно на 17,5 тыс. контрактов. Судя по всему, участники рынка готовятся к еще одной волне распродаж, поводом для которой вполне может выступить обозначенный выше новостной фон.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





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