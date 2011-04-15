Российский рынок держится на плаву

В понедельник в ходе азиатской сессии акции в основном выросли. Исключение составили площадки Гонконга, которые немного просели из-за возобновившихся массовых протестов после нескольких месяцев затишья. Европа открылась в плюсе, причем основные индексы прибавляют более 1% в начале сессии. На этом фоне российские фондовые площадки начали торги понедельника на оптимистичной ноте. За первый час сессии индекс МосБиржи и РТС набрали 0,80% и 1,12% соответственно.



Дополнительную поддержку наш рынок получает со стороны сырьевого сегмента, где котировки Brent восстанавливаются после просадки в пятницу. Цены расположились над уровнем 35 долларов, но на более активный подъем не решаются из-за осторожности игроков, которые следят за ситуацией в Гонконге, негативно отразившейся на отношениях между США и Китаем. Этот негатив частично компенсируется за счет данных Baker Hughes, которые отразили сокращение буровой активности еще более чем на 20 единиц на прошлой неделе, что предполагает дальнейшее падение объемов производства на сланцевых месторождениях.



Тем временем на валютном рынке доллар пользуется спросом. Евро развивает снижение под отметкой 1.09, фунт тестирует локальные минимумы в районе 1.2160, а доллар/иена продолжает смотреть в сторону отметки 108.00, хотя и остается в тесном диапазоне. Доллар/рубль при этом открылась с небольшим гэпом вниз, но демонстрирует бычий уклон на дневных графиках. Котировки тестируют зону 71,50 руб., которая превратится в поддержку в случае ухудшения отношений к риску.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"









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