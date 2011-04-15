Мировые рынки продвигаются вверх

Японский Nikkei225 достиг 10-недельного максимума, прибавляя 1.5% сегодня с утра после роста на 2% днем ранее. На этом фоне американский S&P500 проходит важный двойной тест.



Фьючерсы на S&P500 (SPX) с утра превысили отметку 3000. Вспомним, что в 2019-м году индексу не с первого раза удалось преодолеть эту круглую отметку, сделав ее важным сопротивлением.



Данный уровень сейчас вдвойне знаковый, поскольку усилен тем, что через него проходит 200-дневная средняя. Это значимый индикатор тренда для крупных инвестбанков. Неформально, уровень отделяет нисходящий и восходящий тренды.



Многие воздерживаются от покупок, пока актив торгуется под 200-дневной средней, а закрепление над этой линией служит своеобразным сигналом к покупке.



Таким образом, закрытие торгов сегодня выше 3000 способно послужить сильным сигналом для дальнейшего ралли американского рынка и подстегнуть рост на мировых площадках. Так, преодолев эту отметку в октябре 2019, индекс прибавил 13% в последующие 4 месяца.



Несмотря на важность этого момента для психологии участников рынка, стоит быть очень осторожными с дальнейшими покупками. На фоне плачевного состояния рынка труда, потребительских расходов и множества банкротств американских компаний совсем не праздным звучит вопрос о том, кто же конечный покупатель.



Ранее мы уже отмечали прямую корреляцию между новостями о покупках ФРС на баланс и динамикой американского рынка. Затухание этих покупок в начале мая совпало с пробуксовкой по индексу. Две недели назад Федрезевр выкупил бумаг на $213 млрд., а индекс S&P500 закрылся приростом на 3.5%. На прошлой неделе покупки на баланс американского регулятора составили 103 млрд., что вернуло покупателей на рынки акций (хотя ФРС покупает облигации).



Однако стоит понимать, что эти рынки взаимосвязаны: мощный покупатель облигаций снижает их доходность, а также вбрасывает здоровую ликвидность на денежные рынки. Далее она направляется на покупки рисковых активов.



Впрочем, возникают вопросы к тому, насколько устойчив такой рост рынков. Компании также спешат воспользоваться этой ситуацией. Одни объявляют о допэмиссии акций, что размывает доли акционеров и снижает котировки. Другие выпускают облигации для финансирования обратного выкупа акций, что повышает их курс, но вряд ли способствует увеличению выручки компаний.



Не стоит забывать, что самым крупным эмитентом долгов сейчас является государство. Инвесторы и ФРС будут отдавать предпочтения гособлигациям, что подтачивает перспективы рынка акций в ближайшие кварталы.



Фундаментально, рост акций может оказаться устойчивым лишь после того, как правительства США и других крупных стран перейдут от фазы накопления долгов к их снижению одним из доступных способов: через инфляцию, реструктуризацию или дефолт.





Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.