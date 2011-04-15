Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 декабря 2016 года





ФГУПЫ ЗАКАТЫВАЮТ ОБРАТНО

ПРИНУЖДЕНИЕ ИХ К АКЦИОНИРОВАНИЮ И КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЗАКУПКАМ ПРОВАЛИЛОСЬ В ГОСДУМЕ





Идущая уже три года реформа по переводу госзаказа и закупок госкомпаний на электронные торги опять затягивается. Многократно анонсированные правительством законопроекты в Госдуму не поступили. Попытки Минэкономики принудить ФГУПы к запланированному до 2018 года акционированию Госдума вчера фактически заблокировала. Мотивом для превращения в АО должно было стать общее ужесточение для унитарных предприятий правил госзакупок, но вчера парламент освободил неопределенное число унитарных предприятий от вступающих для них в силу с 1 января 2017 года новых правил заключения госконтрактов. Список привилегированных ФГУПов правительство готовит для согласования с администрацией президента уже на завтра. В Госдуму уже сейчас вносятся проекты, требующие таких же исключений для аптечных и охранных ФГУПов.





ЛУКОЙЛУ ОСТАВИЛИ "НАДЕЖДУ" НА ШЕЛЬФ

КОМПАНИЯ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН УЧАСТОК НА БАЛТИКЕ



Как выяснил "Ъ", ЛУКОЙЛ в 2017 году может получить новую площадь на шельфе Балтийского моря. С 2009 года доступ на шельф разрешен только госкомпаниям, но участок расположен в пределах 12-мильной зоны и может быть выдан решением правительства. Частники могут претендовать только на подобные участки, но до сих пор "Роснефть" пыталась препятствовать даже таким попыткам. Единственная надежда ЛУКОЙЛа - что небольшие балтийские месторождения вряд ли заинтересуют госкомпании.





ПОД ЕЛКОЙ НЕ ТАК МНОГО ПОДАРКОВ

НОВОГОДНИЕ РАСПРОДАЖИ ПОКА НЕ В СОСТОЯНИИ РАЗОГНАТЬ ИНФЛЯЦИЮ ДЕКАБРЯ





Ускорение темпов инфляции в декабре 2016 года было существенно ниже ожидаемого, а Банк России в обзоре инфляционных ожиданий констатировал и их существенное снижение по данным декабрьских опросов. У индекса потребительских цен пока есть шансы составить по итогам 2016 года 5,5%. Основной причиной низкой инфляции декабря, видимо, будет невысокий предновогодний спрос, хотя настроения потребителей улучшаются.





В ДЕЛЕ ОБ УБИЙСТВЕ БОРИСА НЕМЦОВА ЗАПАХЛО АНАШОЙ

ОБВИНЯЕМЫЕ В УБИЙСТВЕ ПОЛИТИКА МОГЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В СТРЕЛЬБЕ ПОД КАЙФОМ





В Московском окружном военном суде на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова вчера были оглашены данные о том, что обвиняемые в гибели оппозиционера активно употребляли наркотики, в частности героин. При этом шприцы со следами этого тяжелого наркотика были обнаружены даже в лесу, где обвиняемые, по версии следствия, тренировались в стрельбе.





ВОСЕМЬ ЛЕТ ДЛЯ ПОЛКОВНИКА ЗУБА

ОБВИНЕНИЕ ЗАПРОСИЛО СРОК РАЗОБЛАЧИТЕЛЮ ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ



Как стало известно "Ъ", в 235-м гарнизонном военном суде Москвы вчера состоялись прения по уголовному делу бывшего замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры (ГВП) Олега Зуба. Полковник Зуб, получивший известность благодаря своим разоблачениям военных прокуроров, которые якобы с нарушениями получили земельные участки в Подмосковье, обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он обещал за 9,6 млн руб. прекратить уголовное преследование гендиректора ООО "Стройуниверсал" Анатолия Куриловича, но слова не сдержал. Гособвинение попросило приговорить подсудимого к восьми годам колонии, лишить его воинского звания и наград.





"ГИДРОСТРОЙ" НАПОЛНЯЕТ СЕТИ

ХОЛДИНГ МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ БИЗНЕС СЕМЬИ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА



На российском рынке рыбодобычи готовится крупнейшая за последние годы сделка. Компания "Гидрострой", связанная с сенатором Александром Верховским, собирается купить Преображенскую базу тралового флота. Предприятие находится в Приморье и контролируется, как считают участники рынка, семьей губернатора Сахалинской области. Приобретение, стоимость которого может достигать $430 млн, позволит "Гидрострою" стать крупнейшим добытчиком минтая в стране.





"ГАЗПРОМ-МЕДИА" РАЗМЕНЯЕТ "АЛЬКАСАР"

ХОЛДИНГ ПЕРЕДАЕТ ЧАСТЬ СЕЛЛЕРСКОГО БИЗНЕСА В НОВУЮ СЕРВИСНУЮ КОМПАНИЮ





Новой сервисной компании, среди владельцев которой миллиардер Таймураз Боллоев и "Газпром-медиа", доверят не только обслуживание Национального рекламного альянса российских медиахолдингов. Как стало известно "Ъ", "Газпром-медиа" и селлер Vi передадут этой структуре свои сейлз-хаусы, продающие рекламу в региональном эфире крупнейших телеканалов и в интернете.





КРЕДИТЫ ВПИСАЛИСЬ В НАЛОГОВЫЕ СХЕМЫ

НАЛОГОВИКИ ПРОВЕРЯТ ОТНОШЕНИЯ БАНКОВ И КОМПАНИЙ



ФНС выявила новую схему выводов активов компаний для уклонения от уплаты налогов - через банковские кредиты. Ранее компании были менее изощренными, хотя, возможно, такие случаи просто не попадали в поле зрение налоговиков. Теперь же они будут искать во время проверок подобные схемы. Излишняя старательность налоговых инспекторов может ударить по добросовестным банкам, опасаются эксперты.





ДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО УЧЕТА

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В НПФ МОГУТ ОТДАТЬ НА АУТСОРСИНГ



Институт пенсионных администраторов еще не создан, однако борьба за новую нишу на пенсионном рынке уже началась. Пенсионное администрирование предлагают взять на себя регистраторы и специализированные депозитарии, что, по их мнению, сделает деятельность НПФ более прозрачной. Кроме того, за счет создания конкурентной среды пенсионные фонды смогут сэкономить. ЦБ против такого предложения не возражает. Сами НПФ идею не отвергают, однако видят в ней дополнительные расходы.





"ОТКРЫТИЕ" ДОБРАЛОСЬ ДО ОФИСА

ПОД КОНТРОЛЕМ БАНКА ОКАЗАЛСЯ ALCON



ФК "Открытие" выкупила у Сбербанка долг девелоперской группы "Алкон" - владельца московского бизнес-центра Alcon, где находятся офисы представительств PepsiCo и Mars. В качестве залога кредитор получает саму недвижимость, которая оценивается минимум в $278 млн. В случае улучшения экономической ситуации, как утверждают консультанты, объект может подорожать на треть.





К "НАПИТКАМ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ" ПОДСЫПАЛИ СЕМЕЧЕК

КОМПАНИЯ "АКВАЛАЙФ" ВЫХОДИТ НА РЫНОК СНЕКОВ



Подмосковный производитель безалкогольных напитков "Аквалайф" (марка "Напитки из Черноголовки") решил заняться продажами снеков: он приобретает марки семечек Fishka, "Раздолье", "Потеха" и "Mr. Семечкин" у компании "Раздолье-трейд" и уже приступил к их дистрибуции. Такое расширение ассортимента, по расчетам "Аквалайфа", сократит затраты на логистику. В 2017 году на долю снеков будет приходиться до четверти его оборота.





"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" ВЫВОДИТ ИНТЕРНЕТ НА ВЗЛЕТ

КОМПАНИЯ СОЗДАЕТ ЕДИНУЮ СЕТЬ WI-FI В АЭРОПОРТАХ



Оператор Wi-Fi сети в московском метро "МаксимаТелеком" объявил о создании единой зоны Wi-Fi в международных аэропортах России. Его партнером стала компания "Беспроводные технологии", которая возьмет на себя основные расходы по проекту. Находившаяся в убытке "МаксимаТелеком" будет делиться с ней доходами от продажи рекламы в интернете.











Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.12.2016