Дайджест газеты "Ведомости" от 22 декабря 2016 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 декабря 2016 года.







"АВТОДИЛЕРЫ БУДУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ"



Совладелец "Автоспеццентра" Александр Халилов прогнозирует в будущем году падение продаж и рост цен на автомобили: производители и автодилеры больше не могут работать себе в убыток .



В разгар кризиса, в 2015 г., группа "Автоспеццентр" единственная из 20 крупнейших автодилеров сохранила выручку на уровне предыдущего года. У остальных, включая лидеров - "Рольф" и "Мейджор", она сократилась от 2 до 33% год к году, подсчитал отраслевой журнал "Автобизнесревю". В штуках продажи "Автоспеццентра" хотя и сократились, но существенно меньше, чем у конкурентов: на 16% против 32-48% у первой пятерки и 35,7% по рынку в целом. Совладелец группы Александр Халилов рассказывает о необходимости адаптироваться к новым условиям, объясняет, почему больше не рассчитывает на высокую маржу и размышляет, каким станет авторынок через несколько лет.





САМЫЕ НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ 2017



Рекрутеры сделали прогноз, какие профессии будут востребованы на рынке труда в 2017 г., а каким специалистам найти работу станет труднее .



Список самых востребованных профессий возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями, считают аналитики портала SuperJob. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности.



Программисты на Java с опытом работы от двух лет могут рассчитывать в Москве на зарплату 150 000 руб. и на эти должности берут даже студентов. Усилится спрос на IT-специалистов у банков и в сфере электронной коммерции. Однако считать, что все IT-специалисты востребованы, - заблуждение.





США ТРЕБУЕТСЯ МИГРАНТЫ ИЗ МЕКСИКИ



Несмотря на заявления Трампа, американским рестораторам, строителям и фермерам не хватает мигрантов из Мексики. Они прибегают к услугам рекрутинговых агентств, чтобы нанимать мексиканцев.



Одним из ключевых пунктов выборной кампании Дональда Трампа было обещание депортировать из США всех нелегальных мигрантов, которые отнимают рабочие места у американцев. Но многие владельцы бизнеса в США, напротив, обеспокоены тем, что мексиканцев на рынке труда стало, по их мнению, слишком мало. Особенно остро их нехватку ощущают строительные компании, заведения общественного питания и фермеры - в этих отраслях выходцы из Мексики всегда составляли основной костяк низкооплачиваемой неквалифицированной рабочей силы. Владелец King of Texas Roofing Нельсон Брэдди называет текущую ситуацию с наймом персонала худшей за свою карьеру: он готов прямо сейчас нанять 60 кровельщиков, но их негде взять. За последние два года из-за нехватки рабочей силы его компания была вынуждена отказаться от ряда заказов.





ХРАНЕНИЕ ТРАФИКА НАРУШАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА



Европейский суд справедливости, рассмотрев британский закон о слежке за гражданами, признал его неправомерным.



По решению, вынесенному в среду, этот закон допускает "массовый и неизбирательный" сбор данных об электронных коммуникациях, тогда как в странах ЕС правительство может "избирательно получать такие данные, причем только для борьбы с серьезными преступлениями". "Такое законодательство не может быть оправдано в демократическом обществе в свете Хартии ЕС по правам человека", - говорится в решении.Одним из политиков, добивавшихся рассмотрения дела в Европейском суде, был Дэвид Дэвис. Сейчас он занимает пост министра по выходу страны из ЕС и отвечает за вывод Великобритании из-под юрисдикции Европейского суда, но в начале года он обратился именно к этому суду для защиты гражданских свобод британцев.





СБОР КОЛЛЕКТОРОВ



Чем отличается государственная и частная модель коллекторских агентств.



С 1 января 2017 г. надзор за деятельностью коллекторов передается Федеральной службе судебных приставов России (ФССП), соответствующий указ президент подписал 15 декабря. Теперь для того, чтобы заниматься коллекторской деятельностью, участнику рынка будет необходимо зарегистрироваться в публичном реестре, который будет вести ФССП. Этому указу предшествовал июльский федеральный закон N 230-ФЗ, существенно ограничивающий возможности коллекторов по воздействию на должников. Законом были введены лимиты звонков и личных встреч с должником, штрафы за непредусмотренные способы давления, возможность письменного отказа от общения с коллекторами до судебного решения и другие подобные ограничения.



За всей этой историей можно увидеть нечто большее, чем просто патерналистскую заботу государства о должниках, страдающих от недобросовестных коллекторов. По сути, мы имеем дело с конкуренцией двух моделей принуждения к возврату задолженности - частной и государственной.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство AK&M ответственности не несёт.



"AK&M" от 22.12.2016