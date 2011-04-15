Сводный Индекс АК&М 21 декабря составил 2641.650 (-12.148; -0.46%)

Значения сводного Индекса АК&М за последние 5 дней:

20.12.2016 2653.798 (+11.913; +0.45%) 19.12.2016 2641.885 (-29.145; -1.09%) 16.12.2016 2671.030 ( +1.248; +0.05%) 15.12.2016 2669.782 ( +8.703; +0.33%) 14.12.2016 2661.079 (-19.421; -0.72%)

Фондовые Индексы АК&М являются первыми в России индикаторами рынка ценных бумаг. История индексов ведется с 1 сентября 1993 года. Фондовые Индексы АК&М включают сводный Индекс АК&М, Индекс акций промышленных предприятий, отраслевые фондовые Индексы, Индекс акций второго эшелона и Индекс ADR. При расчёте Индексов используются листинги эмитентов. Листинг эмитентов характеризует рынок акций предприятий отрасли (для расчёта соответствующего отраслевого Индекса), рынок акций промышленных предприятий (для расчёта Индекса акций промышленных предприятий), рынок акций в целом (для расчёта сводного Индекса AK&M), рынок акций "второго эшелона" (для расчёта индекса АК&М-2), рынок депозитарных расписок российских эмитентов (для Индекса депозитарных расписок).

Фондовые Индексы AK&M рассчитываются по одинаковой схеме, в основе которой лежит определение относительного изменения суммарной капитализации компаний листинга. Исключение составляет Индекс депозитарных расписок, который учитывает только ценные бумаги эмитентов, обращающиеся на зарубежных фондовых рынках. "AK&M" от 22.12.2016