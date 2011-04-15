КАМАЗ разместил облигации выпуска БО-15 объёмом 5 млрд руб.

ПАО "КАМАЗ" 20 декабря завершило размещение облигаций выпуска БО-15 объёмом 5 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещённый по открытой подписке, включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 15 лет. Цена размещения равна номиналу. Государственный регистрационный номер - 4-15-55010-D от 4 июня 2015 года. Ставки 1-30 купонов равны 9.63% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрено. Андеррайтер - АО "Сбербанк КИБ".



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" в январе-сентябре 2016 года по МСФО сократился до 951 млн руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 27% и достигла 77.8 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа в январе-сентябре 2016 года по РСБУ составила 279 млн руб. против убытка в 2 млрд руб. годом ранее. КАМАЗ увеличил выручку от реализации более чем на 25%, продав 21499 автомобилей, что на 23% выше, чем за 9 месяцев 2015 года. В результате реализованного комплекса мер по повышению эффективности деятельности в два с лишним раза увеличилась валовая прибыль компании, составившая 4.9 млрд руб.









"AK&M" от 22.12.2016