Сбербанк не планирует продавать дочерний банк на Украине. Об этом президент Сбербанка Герман Греф сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".



"Мы продолжаем работу в Украине. Наши активы сжимаются пока. Мы не видим какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка и продолжаем работать", - сказал он.



По его словам, банк готовится к нестабильной ситуации в банковском секторе Украины в связи с объявленной на днях национализацией ПриватБанка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев 2016 года выросла в 2.4 раза до 483.2 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 44.9% до 1 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 21.6% до 280.5 млрд руб. Операционные расходы выросли на 12.6%. Отношение расходов к доходам снизилось до 32.8% с 38.7% за 11 месяцев 2015 года.







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