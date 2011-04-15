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22/12/2016
12:55

Метрополитен проверит соблюдение правил безопасности у компании, проводившей ремонтные работы на станции "Коломенская"

Московский метрополитен проверит соблюдение правил безопасности у строительной организации ООО "Рост-Е", проводившей ремонтные работы на станции "Коломенская". Об этом говорится в сообщении метрополитена.

Сегодня, 22 декабря, в 9:20 MSK при производстве ремонтных работ сторонней строительной организацией ООО "Рост-Е" на лестничном марше в подуличном переходе южного вестибюля станции метро "Коломенская" произошёл взрыв в результате разгерметизации газового баллона. По сообщениям СМИ, пострадало 6 человек.

Задействованный в ремонте лестничный марш был закрыт для прохода пассажиров на время проведения работ. Пассажиры метрополитена при инциденте не пострадали. Данный инцидент не отразился на графике движения поездов Замоскворецкой линии. Южный вестибюль станции "Коломенская" был временно закрыт для пассажиров метро на вход и выход. Северный вестибюль станции работал в штатном режиме.

В настоящее время оба вестибюля открыты, станция работает в штатном режиме.




"AK&M" от 22.12.2016
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