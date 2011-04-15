Станция московского метро "Коломенская" работает в штатном режиме, сообщает метрополитен.



Сегодня, 22 декабря, в 9:20 MSK при производстве ремонтных работ сторонней строительной организацией ООО "Рост-Е" на лестничном марше в подуличном переходе южного вестибюля станции метро "Коломенская" произошёл взрыв в результате разгерметизации газового баллона. По сообщениям СМИ, пострадало 6 человек.



Задействованный в ремонте лестничный марш был закрыт для прохода пассажиров на время проведения работ. Пассажиры метрополитена при инциденте не пострадали. Данный инцидент не отразился на графике движения поездов Замоскворецкой линии. Южный вестибюль станции "Коломенская" был временно закрыт для пассажиров метро на вход и выход. Северный вестибюль станции работал в штатном режиме.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щелковская", "Китай-город".





"AK&M" от 22.12.2016