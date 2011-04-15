Ингосстрах защитил сервис приёма документов онлайн

СПАО "Ингосстрах" интегрировало систему выявления вредоносных файлов с новым онлайн-сервисом приема документов по страховым случаям (КАСКО и ОСАГО). Система PT MultiScanner компании Positive Technologies позволяет контролировать поступающий контент, противодействовать угрозам, выявлять распределенные по времени атаки и расследовать инциденты посредством интеграции с другими системами безопасности. В результате обеспечивается безопасная загрузка файлов через терминалы в офисах компании, а также через личный кабинет пользователя на сайте www.ingos.ru. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



По словам заведующего сектором эксплуатации средств защиты информации СПАО "Ингосстрах" Андрея Поломошнова, один из самых распространенных способов получения доступа к конфиденциальным данным - атаки на веб-сервис с последующим заражением инфраструктуры вредоносным программным обеспечением.



"Эксперты в последнее время отмечают рост таргетированных атак, направленных на взлом компьютеров или учетных записей пользователей конкретных компаний. В 2015 году в 30% случаях атаки совершались на корпоративные ресурсы. В связи с тем, что страхователи должны самостоятельно загружать документы на сервис, риск того, что будет загружен зараженный файл, очень высок. Поэтому одна из задач, стоящих перед нами, - обеспечить оперативное обнаружение и своевременное блокирование вирусов. Для этого была выбрана система выявления вредоносных файлов PT MultiScanner компании Positive Technologies. Интеграция системы с нашим онлайн-сервисом и другими системами защиты позволила повысить безопасность корпоративных ресурсов", - комментирует А.Поломошнов.



Сотрудники Positive Technologies проанализировали работу онлайн-сервиса Ингосстраха и сформировали ряд рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности в рамках создаваемого сервиса.



В соответствии с этими рекомендациями эксперты Ингосстраха при поддержке специалистов Positive Technologies провели предварительную работу, а затем специалисты вендора адаптировали и настроили систему выявления вредоносных файлов PT MultiScanner с учетом архитектуры онлайн-сервиса и ИТ-инфраструктуры страховой компании. В итоге PT MultiScanner была успешно интегрирована в существующую инфраструктуру.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.12.2016